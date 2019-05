Ittlingen. (db) Auf der Gemeinderatssitzung stellte der neue Leiter des Polizeireviers Eppingen, Fred Walko, die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallstatistik 2018 für die Gemeinde Ittlingen vor. Viel Licht und etwas Schatten hatte Walko seine Ausführungen überschrieben, denn die Zahl der erfassten Delikte ist im Jahr 2018 deutlich gestiegen und hat mit 75 Fällen einen Höchststand erreicht: 23 Delikte mehr als im Vorjahr, wovon 14 einfache Ladendiebstähle waren. Walko berichtete von 46 aufgeklärten Fällen, was einer Aufklärungsquote von 61 Prozent entspricht.

Einen Anstieg der Gefährdungslage sieht der Erste Polizeihauptkommissar dennoch nicht. Zum Anstieg dieser Zahlen hatte eine Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen beigetragen, bei der Bargeld und Wertgegenstände entwendet wurden. Erfreulich sei, dass es im Jahr 2018 keinen einzigen Wohnungseinbruchdiebstahl gegeben habe. Walko führt dies auf die inzwischen sehr massive Präsenz der Polizei zurück.

Als erfreulich wertete er zudem einen Rückgang beim Thema Körperverletzung. Bei der Rauschgiftkriminalität ist die Zahl der festgestellten Delikte von acht auf zwölf Fälle gestiegen. Dabei gerieten 31 Tatverdächtige ins Visier der Polizei. Im Straßenverkehr stieg die Zahl der Verkehrsunfälle in Ittlingen im vergangenen Jahr auf 20 Fälle und erreichte damit einen Höchststand. Besondere Unfallschwerpunkte haben sich dabei allerdings nicht herauskristallisiert. Walko kündigte in diesem Zusammenhang mehr Verkehrskontrollen an.

Abschließend ging der Polizeirevierleiter auf den Einsatz von sogenannten Bodycams ein, die Mitte April landesweit eingeführt wurden. Mit den kleinen Kameras am Körper können während eines Einsatzes Film- und Tonaufnahmen an öffentlich zugänglichen Orten zur konkreten Gefahrenabwehr gemacht werden. Aufnahmen in Wohnungen und Betriebs- und Geschäftsräumen erfolgen jedoch nicht. Für die Ausstattung der Polizisten mit dieser Technik hat das Land Baden-Württemberg rund 1,8 Millionen Euro investiert.