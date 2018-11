Die Durchfahrt nach Epfenbach über den Waibstadter Verkehrsknoten am Bahnhof war nach dem Unfall sicherheitshalber gesperrt worden. Foto: Julian Buchner

Waibstadt. (kel) Der Lastwagen-Fahrer, dessen Kran-Aufbau sich am Freitagnachmittag in der Oberleitung der S-Bahn verhakt hatte, hatte schlichtweg vergessen, die Verladeeinrichtung abzusenken, als er seine Baustelle verließ. Im eingefahrenen Zustand hätte der Kran problemlos unter die Fahrdrähte gepasst. Aufgrund des Missgeschicks ragte der Aufbau jedoch etwa sechs Meter über die Bodenhöhe. Das ist das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen in diesem ungewöhnlichen Fall.

Der Sachschaden war gering, die Auswirkungen waren allerdings erheblich: Am Freitag lief auf der Schwarzbachlinie der S-Bahn Rhein-Neckar gar nichts mehr, und Busse übernahmen die Beförderung der Passagiere. Erst am Samstag waren die Züge wieder fahrplangemäß unterwegs. Auch der Straßenverkehr litt stundenlang unter der Sperrung des Bahnübergangs und konnte erst in den Abendstunden wieder freigegeben werden.

Auf der parallel zu den Schienen verlaufenden Landesstraße 549 staute sich wiederholt der Verkehr, weil das Abbiegen in Richtung Epfenbach nicht möglich war. Erschwerend kam hinzu, dass die Ampelschaltung an der dortigen Straßenkreuzung weiterhin regelmäßig Grün zeigte und Autofahrer in Verwirrung stürzte.

Während Ortskundige über Kappisweg und Bahnstraße/Höhenstraße auswichen, fuhren die meisten zur Bundesstraße 292. An der Einmündung floss der Verkehr jedoch nur langsam ab, und es kam zu Rückstaus auf der Helmstadter Straße.

Der Unfall mit dem Lastwagen eines Neckarbischofsheimer Baustoffhändlers stellte die Einsatzkräfte vor einige Probleme. Der 56 Jahre alte Fahrer hatte den Lastwagen unbeschadet verlassen, aber weil beim Kontakt des Krans mit der Stromleitung ein Vorderreifen geplatzt war, war nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug unter Strom stand. Außerdem hatte sich ein mehrere Meter langes Spannseil gelöst und hing zu Boden. Sicherheitshalber wurden die Schienen beidseits des Lastwagens geerdet und der Strom vom Fahrdraht genommen. Anschließend konnte der Lastwagen zurückgesetzt werden. Dabei gab der Kranaufbau die Kabelstränge wieder frei.

Die Waibstadter Feuerwehr war mit 17 Mann im Einsatz, hinzu kamen mehrere Polizeistreifen. Die Bahn hatte einen Notfallmanager geschickt.