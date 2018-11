Großes Starterfeld: Am 23. September können (Hobby-)Sportler beim Sparkasse Kraichgau-Lauf antreten. Sechs verschiedene Strecken wird es geben, vom Schülerlauf bis zur Distanz über 50 Kilometer. Foto: Siegfried Lörz

Von Christopher Benz

Sinsheim-Rohrbach. Das mittlerweile bekannteste Gesicht des Rohrbacher Lauftreffs schaute am Donnerstagnachmittag extra zur Pressekonferenz für den 20. Kraichgau-Lauf vorbei, der ab sofort unter dem Namen des Hauptsponsors Sparkasse firmiert. In der Sinsheimer Niederlassung des Kreditinstituts erzählte Steffen Kohlmann, wie er über den beliebten Lauf zum Triathlon gekommen ist.

Letztes Jahr ist Kohlmann in der Altersklasse 18 bis 24 Jahre Europameister in Frankfurt am Main geworden und durfte im Spätjahr beim berühmtesten Triathlon der Welt, dem Ironman Hawaii, teilnehmen.

"Als ich elf Jahre alt war, hat mich mein Vater zum ersten Mal mit zum Lauftreff genommen", erinnert sich der Medizinstudent an seine Anfänge im Ausdauersport. "Von den Leuten, die engagiert beim Lauftreff dabei sind, habe ich viel Zuspruch erhalten, auch deswegen bin ich jedes Jahr als Helfer oder Tempomacher dabei", sagt Kohlmann, der im September vermutlich wieder auf einer Langstrecke den zahlreich erwarteten Top-Läufern als "Pacemaker" dient und mit dem Fahrrad vornweg fährt.

"Ich lauf mit": Unter diesem Motto lädt die Lauftreff-Abteilung des SV 1927 Rohrbach am 23. September zur Jubiläumsausgabe des beliebten Volkslaufs ein. Start und Ziel sind, wie seit 1999, an der Rohrbacher Kreuzgrundhalle.

100 Tage vor der Veranstaltung erläuterte Norbert Grießhaber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kraichgau, wie wichtig ihm die Unterstützung ist: "Die Veranstaltung liefert einen wichtigen sozialen Beitrag, dafür geht mein spezieller Dank an die ehrenamtlichen Helfer sowie Organisatoren, die seit vielen Jahren entscheidend dazu beitragen."

"Natur pur" heißt es auf den sechs verschiedenen Laufstrecken. Vom Schülerlauf und einer Walking-Strecke, über die fünf und zehn Kilometer, gibt es den knackigen Halbmarathon (21,4 km), die 33 Kilometer-Strecke sowie für die ganz Mutigen die 50 Kilometer.

Besonders die Langstrecken haben ihren speziellen sportlichen Reiz - das Kraichgauer Hügelland lässt grüßen. Die 33 Kilometer darf man aufgrund der anspruchsvollen Streckenführung durchaus mit einem "flachen" Marathon gleichsetzen. Zwischen 700 und 950 Läufer starteten in den vergangenen Jahren im Schnitt.

Zum Startschuss am 23. September wird Oberbürgermeister Jörg Albrecht vorbeischauen. "Mein Dank geht an die Organisatoren und die Sparkasse, die in den letzten 20 Jahren viel dazu beigetragen haben, um die Bekanntheit der Stadt Sinsheim zu fördern", erklärte Albrecht. Für die Jubiläumsveranstaltung drückt er die Daumen, "dass die Marke von 1000 Teilnehmern überschritten wird".

Rund 80 Personen werden beim Sparkasse Kraichgau-Lauf im Einsatz sein, um den Startern einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dafür müssen unter anderem 121 Kilometer Wegstrecke für den Lauf ausgeschildert werden.

Seit vielen Jahren verschreibt sich die Veranstaltung einem sozialen Zweck. Pro Teilnehmer kommt mindestens ein Euro für jährlich wechselnde Einrichtungen zusammen. Die Spendensumme geht dieses Mal an das Spiel-Mobil im Kraichgau, ein Modellprojekt zur Einrichtung beziehungsweise Förderung sozialkultureller Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum sowie Förderer der freien Jugendarbeit, Spiel- und Freizeitpädagogik.

Die erste Anmeldefrist endet am 30. Juni, die Online-Anmeldung schließt am 16. September. Nachmeldungen sind bis zu einer Stunde vor dem Start möglich.

FiInfo: www.kraichgau-lauf.de