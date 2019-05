Von Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. In Helmstadt, Bargen und Flinsbach treten zwei Fraktionen bei den Kommunalwahlen am 26. Mai an.

> Die Listenvereinigung der SPD und der FWV will mit vielen Ideen zu unterschiedlichen Themen in den Kommunalwahlkampf starten. Nominiert wurden insgesamt 14 Kandidaten und Kandidatinnen für die Gemeinderatswahl und sechs für die Ortschaftsratswahl in Bargen. Für den Gemeinderat kandidieren Johannes Roß, Sebastian Stadler, Romina Bauer, Renate Engelhardt, Galina Lider, Erich Lieseke und Andreas Scholl für den Ortsteil Helmstadt. Andreas Dinkel, Ramona Vierling und Thomas Jäger treten für den Ortsteil Flinsbach und Julian Emmerich, Dietlinde Köpf, Daniel Strauss und Dieter Vilimek für den Ortsteil Bargen an. Auf der Liste für die Wahl zum Ortschaftsrat stehen Nazan Strauss, Benedikt Sommerauer, Anja Siemann, Udo Banspach, Dietlinde Köpf und Yvonne Banspach.

Punkten wollen die Gemeinderatskandidaten mit einem verlässlichen Jugendkonzept, klaren Regeln in einer Vereinsförderrichtlinie, einem Konzept für mehr Bürgernähe und Bürgerbeteiligung, Ideen zur Bewahrung einer intakten Umwelt und deren Schutz, der Stärkung der ortsübergreifenden Verbundenheit bei gleichzeitiger Identitätswahrung der Ortsteile, einem Willkommenspaket für Neubürger, einem generationsübergreifenden Bürgernetzwerk und dem Ziel arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Gemeinde.

Trafen sich zur Versammlung im Helmstadter Rathaus: Kandidaten und Interessierte der CDU. Sie möchten zum Beispiel, dass der Ortskern weiter saniert wird. Fotos: Thomas Weber

> Die Bewerberinnen und Bewerber der Listengemeinschaft "CDU und unabhängige Kandidaten" konnten bei der Nominierungsversammlung schon mal probesitzen. Die Kandidaten für Gemeinde- und Ortschaftsrat trafen sich im Sitzungssaal des Helmstadter Rathauses, um unter Leitung des CDU-Ortsvereinsvorsitzenden Ralf Rüdinger ihre Kandidaten zu nominieren. In geheimer Wahl wurden für Helmstadt Ralf Rüdinger, Werner Ullrich, Thomas Groß, Sigrid Eicker, Kurt Heger, Christopher Wieder und Dieter Beck bestätigt. Als Kandidaten für Flinsbach wurden Klaus Vierling, Anke Vierling und Christian Pfau aufgestellt. Für Bargen werden Manfred Hönig, Claudia Portula, Bernhard Zuber und Antonius Fischer auf der Liste stehen. Ebenso wurden Bernhard Zuber, Julia Link, Claudia Portula, Robert Hren und Antonius Fischer für die Wahl zum Bargener Ortschaftsrat nominiert.

Die Liste möchte sich einsetzen für die Weiterentwicklung des örtlichen Zusammenlebens für alle Generationen, die Fortführung der Ortskernsanierung und die Entwicklung des ländlichen Raums, eine attraktive Baulanderschließung und Erweiterung der Gewerbeflächen, die Optimierung der Kinderbetreuung, Vereins- und Jugendarbeit, Hochwasserschutz, Sanierung von Feldwegen, Beteiligung bei der Planung zum Ausbau der Bundesstraße, Bau eines Radwegenetzes und die Erhaltung des ÖPNV.