Gerade im Geschäftsleben wird gutes Benehmen immer wichtiger. Nicht zuletzt deshalb kamen am Dienstagabend einige Zuhörer zum Vortrag des Knigge-Trainers Wolfgang Rau (rechts) in der Städtischen Musikschule. Foto: Alexander Becker

Sinsheim. (abc) Während man sich hierzulande zur Begrüßung die Hände schüttelt, wird sich in Japan verbeugt, und die Maori in Neuseeland reiben die Nasen aneinander. Was gutes Benehmen bedeutet, wird somit überall auf der Welt etwas anders ausgelegt. Wolfgang Rau weiß das seit Jahrzehnten - hatte er doch als ehemaliger Leistungssportler und Geschäftsführer eines Vertriebsunternehmens mit Menschen verschiedenster Nationalitäten zu tun. Im "Unruhestand" betätigt sich der Sinsheimer nun weiterhin als "Knigge-Trainer", was er zuletzt am Dienstagabend während eines Volkshochschul-Vortrages zum Thema "Alltagsknigge" im Vorspielsaal der Städtischen Musikschule getan hat.

"Schon bei der Begrüßung werden die Weichen gestellt", betonte er gleich zu Beginn die Wichtigkeit des korrekten Erstkontaktes nicht nur innerhalb der Geschäftswelt. Aber gerade dort sei dem Experten zufolge korrektes Benehmen elementar für den Aufstieg. "Viele namhafte Unternehmen buchen mich europaweit, um ihre Mitarbeiter dahingehend zu schulen", so der Knigge-Trainer. Aber auch im Privatleben sorge der "gute Ton" für angenehme Atmosphäre. Am wichtigsten sei es dabei, selbst immer mit gutem Beispiel voranzugehen. "Wenn ich mich selbst nicht anständig benehme, darf ich das auch nicht von meinem Gegenüber erwarten", findet Rau.

Ihm zufolge würde sich die Jugend mit Computer und Handy gut auskennen, doch fehle bisweilen der ehedem oft gerühmte Anstand. Doch seien dem Referenten zufolge nicht Kinder und Jugendliche, sondern die vorherigen Generationen an dieser Entwicklung schuld. "Ältere Menschen haben durch ihre bodenständige Erziehung und durch ihre Lebenserfahrung eine ideale Grundlage und die Pflicht, den nachfolgenden Generationen zu helfen, die Werte des guten Benehmens zu erlernen", wandte sich Wolfgang Rau an die überwiegend älteren Zuhörer.

Doch schon vor der eigentlichen Begrüßung könne man unangenehm auffallen - Männer beispielsweise durch weiße oder zu kurze Socken, bunte Oberhemden, eine Lederkrawatte, Männerschmuck, Tennisschuhe oder Sandalen, schiefgetretene Absätze oder schlicht zerknitterte oder veraltete Kleidung. Ähnlich sehe es bei Frauen aus, wobei hier die Rocklänge noch ein wichtiges Kriterium sei. "Da statistisch gesehen zumindest in Deutschland immer weniger Frauen Röcke tragen, fällt das in Zukunft wohl nicht mehr so stark ins Gewicht", relativierte Rau.

Nun kam die Anrede an die Reihe - und damit das allgegenwärtige Problem des Duzens: "Das Du wird durch Handschlag besiegelt", betonte der Referent und widerlegte damit die besonders oft von männlicher Seite eingeforderte Kuss-Variante. "Ein einmal angebotenes Du kann nicht mehr zurückgenommen werden!", warnte Rau vor der eventuell überstürzten Annahme des Angebotes, wobei dies allerdings keine Pflicht sei.

Ein weiteres wichtiges Thema des Abends war der so genannte Wangenkuss, ein weiteres hierzulande mittlerweile oft angewandtes Begrüßungsritual. "Wie beim mit der rechten Hand ausgeführten Handschlag wird auch hier zunächst rechte und rechte Wange aneinandergehalten, der Kuss selbst aber nur gehaucht", beschrieb Rau die korrekte Variante und ging anschließend noch auf zahlreiche weitere Details richtigen gesellschaftlichen Verhaltens ein.

"Die Leute waren wirklich sehr interessiert", resümierte Wolfgang Rau nach seinem zweistündigen Vortrag und schloss nicht aus, diesen in absehbarer Zeit an Ort und Stelle zu wiederholen.