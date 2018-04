Von Tim Kegel

Sinsheim. Nach drei Jahren Pause, mit neuem Veranstalter, gleichem Konzept - und unter dem Namen, den die "Live-Nacht" beim Publikum schon immer hatte - hat sich das "Kneipen-Hopping" in Sinsheim zurückgemeldet: Livebands und DJs machten am Samstag im Quint’s, im Subito, im Bahnhof, im Playa del Sol, Café Rock und im Sam-Café die Nacht zum Tag. Die RNZ war dabei.

> Weniger, mehr? Nach dem Wechsel des Veranstalters war das Programm kleiner: Das Autohaus Jung in der Neulandstraße, frühere Abschlusslocation bis zum Morgentau, und auch das Express beim Krankenhaus machten nicht mehr mit, genauso wenig das Autohaus Kobia in der Robert-Mayer-Straße. Dadurch brauchte es keinen Bus-Shuttleservice mehr. Auch sporadische Teilnehmer der früheren Live-Nacht wie Alte Scheune, Westpoint, Sinsity, Linde oder Bäckerei Hollenbach waren nicht dabei. Das Programmheft wurde über Doppel-Acts im Bahnhof und im Quints "aufgeblasen". Insgesamt war das Kneipen-Hopping in der Neuauflage dadurch kleiner, vielleicht auch "gesundgeschrumpft".

> Rockt Sinsheim? Schon irgendwie. Rund 1500 Nachtschwärmer dürften unterwegs gewesen sein. Zur besten Zeit gab es in allen teilnehmenden Lokalen nur noch Stehplätze. Haupt-Location war der Bahnhof mit der Zap-Gang im Unter- und Fate im Obergeschoss; Letzteres konnte zeitweise keine Gäste mehr fassen, so voll war es dort. Kurz vor Mitternacht schätzte Tontechniker Marc Scholl die Besucherzahl im Bahnhof auf "400 plus".

> Neu am Start war das Sam-Café der Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration. So viel los wie beim Kneipen-Hopping war dort noch nie, bestätigt Geschäftsführer Michael Fink. Zu Hits von Neil Young bis Die Ärzte wurde abgetanzt. Um 23 Uhr ging der Wein aus. Doch wo waren die Flüchtlinge? Nicht da. Grund sei der Eintrittspreis: "Zehn Euro sind da viel Geld", erläutert Fink. Nette Geste am Rande: Hopping-Veranstalter "X-Events" aus Althengst bei Calw räumte den Ehrenamtlichen eine kostenlose Teilnahme ein. So hatte die Agentur mehr Lokale im Flugblatt stehen, das etwas weiter vom Schuss gelegene Sam hatte eine günstige Werbung für seinen erweiterten Bar- und Imbissbetrieb. Neu im Aufgebot war auch das Café mit dem schlichten Namen "Rock" am Karlsplatz, das frühere "Windsor". Dort hauten "In the wrong century", ein Metaltrio, in die Saiten. Übervoll war’s und sehr laut in dem lauschigen Laden, Raucher durften sogar rauchen. Das war einigen, passend zum Liedgut, ein "Touch too much". Sommerflair, Unplugged-Songs und in den Fensterrahmen sitzen: Wer so etwas gern hat, war im "Playa del Sol" am Elsenzufer richtig.

> Kurioses gibt es auch zu berichten: Zum Beispiel lagen am frühen Abend Schmachtfetzen - "Kiss me quick" und "Love me tender" - in der Luft über dem allmählich eintreffenden Publikum. "Wo kommt das her?", fragten sich viele: Bei einer privaten Geburtstagsfeier im ersten Stock der "Linde" trat ein Elvis-Imitator auf, leider nicht öffentlich. Im "Subito" dann ein seltenes Schauspiel: Nicht nur, dass hier unter anderem Peter Frampton-Hits gecovert wurden, nein, der Frontmann der "Band Four for you" hatte für "Show me the Way" sogar die typische "Talkbox", ein nicht ganz ungefährlich zu bedienendes Stimmen-Effektgerät, vorgeschaltet.

> Einige Schwächen werden beim Kneipen-Hopping schon seit es dieses gibt bemängelt, etwa, dass fast ausschließlich Coverbands auftreten. Die Wartezeiten auf Drinks und Snacks seien oft zu lang, heißt es auch. Man treffe außerdem Dutzende alte Bekannte, müsse sich aber anschreien, so laut sei es. Auch das Paket, bei dem Kneipenwirte mehrere hundert Euro für Werbung, Gema-Gebühr und Logistik an den Veranstalter zahlen, separat dazu die Band abfinden müssen, fanden einige Wirte verbesserungswürdig. Personal- und Warenaufwand seien hoch, das Verlustrisiko deshalb ebenso, hieß es gegenüber der RNZ. Ein volles Haus bedeute nicht zwangsläufig eine volle Kasse und ein leeres Lager. Bei früheren Rocknächten hatten manche Wirte in Sinsheim deshalb immer wieder Bands auf eigene Faust engagiert, um ohne Zusatzkosten auf der Welle mitzureiten; dieses Mal blieb das aus. Auch die Frage von Hopping-Gast Karl Schramm hörte man in den vergangenen Jahren immer wieder: "Warum organisiert die Gastronomie so etwas nicht selbst?"

> Wie kam’s an? "Respekt", sagt Özcan Yildirim aus Angelbachtal, er amüsiert sich gut bei einigen Bierchen mit seinen "Brüdern". Sibylle Würfel aus Steinsfurt, Bürgermeisterin in Malsch, wollte das Sinsheimer Nachtleben "mal wieder entdecken"; ihr gefiel das gemischte Ü-30-Publikum. Roland Lenger aus Angelbachtal ist "noch nie in Sinsheim ausgegangen, schon gar nicht am Burgplatz", genoss es jetzt umso mehr. Sandra Rieschl aus Mosbach fand, dass "enttäuschend wenig los" gewesen wäre. Roman Traber aus Sinsheim reichte es, "dass überhaupt mal wieder was los ist".