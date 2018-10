Von Friedemann Orths

Sinsheim-Adersbach. "Ich zeige den Leuten, wie es funktioniert", sagt Kai Zimmerman. In seinem "Energie-plus-Haus" in Adersbach erklärt der Gründer der "Zenaga Foundation", wie er Entwicklungshilfe und Energiesparen unter einen Hut bringt - ökologisch wie ökonomisch. Seine Stiftung existiert seit zwei Jahren und entstand aus der Sinsheimer "Klimastiftung für Bürger", die es seit 2014 gibt. Mit Projekten im Senegal möchte Zimmermann, der das Energiesparen vorlebt, Fluchtursachen bekämpfen und den Menschen im Senegal eine Zukunft in ihrer Heimat geben.

"Viele predigen Wasser, trinken aber Wein", sagt er im Hinblick auf Klimaschutz und sein eigenes Haus, das aufgrund einer Fotovoltaik-Anlage und einer Energiepumpe mehr Energie produziert, als er, seine Frau und drei Kinder verbrauchen. Dabei sei ein klimafreundliches Leben gar nicht so schwer.

"Auch wir fliegen mal in den Urlaub, sind durch die Projekte der Foundation dennoch klimaneutral", erklärt Zimmermann. Laut ihm habe der deutsche Bürger einen CO2-Ausstoß von etwa zwölf Tonnen pro Jahr, was sich mit einer Spende von rund 200 Euro wieder ausgleichen ließe. "Mit der Zenaga Foundation funktioniert dieser Ausgleich."

Dabei finanziere die Stiftung Projekte, die mehr Kohlenstoffdioxidausstoß verhindern, als eine Person ,produziert‘. Zenaga berechnet beispielsweise den CO2-Ausstoß einer Firmenfeier und bietet dann die Kompensation dieser Menge an. So funktioniert auch die Finanzierung der Stiftung.

Kai Zimmermann lebt laut eigener Aussage seit 2016 klimaneutral, und weiß, dass Klimaschutz nicht immer teuer sein muss. "Man muss nicht gleich ein Elektroauto kaufen, für den Anfang tut es auch schon eine LED-Lampe für fünf Euro."

Dabei versucht der gelernte Maschinenbaumechaniker, die Menschen "über die Ökonomie zu überzeugen". Denn umweltfreundliches Handeln schließe Gewinn nicht aus. Durch die Zenaga-Stiftung möchte er deutsche Ingenieurlösungen im Ausland vorantreiben und Unternehmen zeigen, wie sie sich durch klimafreundliche Technik besser darstellen können.

Neben diesem kommunikativen Nutzen, den Zimmermann hauptsächlich in Deutschland sieht, ist ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit, seine Visionen in Entwicklungsländern zu verwirklichen. "Ich habe Anfragen von verschiedenen Initiativen aus Uganda, Nigeria, Benin oder Pakistan", sagt Zimmerman. Für eine Zusammenarbeit fehle es jedoch noch an finanziellen Mitteln.

Die angedachte Völkerverständigung klappt jedoch schon gut bei seinem Pilotprojekt im Senegal. in der ländlichen Region Kedougou konnte Zenaga unter anderem einen Brunnen errichten und eine Schule mithilfe einer Fotovoltaikanlage elektrifizieren.

Bei seinem Engagement sei es wichtig, immer von den Menschen auszugehen. "Zenaga ist der Akteur, der zuerst mit den Leuten spricht, die es betrifft", sagt Zimmermann. Hierfür hat der Adersbacher nun in Toronto den "Vigor Award" erhalten; den Preis einer Organisation, die Menschen für ihr gemeinnütziges Handeln ehrt.

Sein Antrieb, "ideologisch die Welt zu retten", beziehungsweise andere zu motivieren und ein Vorbild zu sein, benötigt nun noch einen Partner, der ihm bei der Finanzierung weiterer Projekte unter die Arme greift. Und wenn es nicht klappen sollte? "Dann", sagt Zimmerman, "kann ich von mir wenigstens behaupten, dass ich die Dinge getan habe."