Ähnlich idyllisch wie zwischen Kirchardt und Berwangen könnte es am entgegengesetzten Ortsrand von Berwangen aussehen. Foto: Schmiedl

Kirchardt. (isi) Derzeit hat die Gemeinde knapp 470.000 Ökopunkte auf der Guthabenseite. Für die geplante Erweiterung des Industriegebiets "Wimpfener Grund" und die Erschließung des Baugebiets Metzgersrain am Kreisverkehr in Richtung Fürfeld benötigt die Kommune etwa 402.000 Ökopunkte, weil große Flächen versiegelt und bebaut werden.

Für künftige Maßnahmen wird es damit eng. Deshalb wurde jetzt eine Maßnahme vorgestellt, mit der rund 150.000 Ökopunkte auf dem Gemeindekonto wieder gutgeschrieben werden können.

Um eine so genannte Öko-Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen, wurde auf Berwangener Gemarkung eine 5813 Quadratmeter große Fläche im Gewann Beinen erworben. Auf dem Gelände nahe des Birkenbaches - hinter dem Gewerbegebiet - liegt eine Quelle.

Der dortige Brunnen wurde schon lange stillgelegt. Das Gelände zwischen Radweg und Waldrand in Richtung Richen ist immer feucht und die landwirtschaftliche Nutzung damit erschwert. Doch hier finden sich ideale Bedingungen für das Anlegen eines Feuchtbiotops auf dem halben Hektar.

Künftig soll die Quelle einen Teich speisen, der umrahmt wird von Feuchtwiesen, die wiederum von Trockenwiesen gesäumt werden. Um die Arbeiten auf den Weg zu bringen, muss die Gemeinde mit den benachbarten Grundstückseigentümern zusammenarbeiten.

Ein Anwohner, der weniger als 50 Meter zum geplanten Biotop wohnt, befürchtet eine "Schnakenplage durch den See". Doch hier konnte der Planer beruhigen: Da der Teich von einer Quelle gespeist werde und bereits jetzt dort Libellen leben, würden auch künftig die Libellenlarven einen Großteil der Schnakenlarven fressen.

In der Natur regele sich so etwas von selber. Auch über Hochwasser müsse man sich keine besonderen Gedanken machen, denn das Bachbett des Birkenbaches sei sehr tief und könne genügend Regenwasser aufnehmen, so Planer Udo Sander vom Büro Grüner-Tiger aus Bad Friedrichhall.

Rund 41.000 Euro wird die Maßnahme kosten. Doch da die Ökopunkte mit 35 Cent je Punkt gegengerechnet werden können, gewinne die Gemeinde dabei sogar. Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat den Plänen zu.

In den nächsten sechs Wochen soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Die finanziellen Mittel waren im Etat eingeplant.