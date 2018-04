Kirchardt. (isi) Das ungewohnt große Interesse an der Gemeinderatssitzung freute Bürgermeister Gerd Kreiter. Es mussten sogar noch Stühle für den Sitzungssaal geholt werden. Vielleicht lag es am Tagesordnungspunkt 3: Vorstellung der Planungen für die Seniorenresidenz in der Hauptstraße 72 bis 86. Dr. Tilmann Rock und Michael Rock von der Rock GbR stellten erstmals ihre Pläne für das freie Grundstück neben der Apotheke öffentlich vor.

Bereits zwei Mal war die Familie Rock mit ihren Plänen im Gemeinderat in nicht-öffentlichen Sitzungen zu Gast. Inzwischen hat die im Ort lebende Familie ein an die Apotheke grenzendes Grundstück gekauft und das dortige Altgebäude abgerissen. Deswegen wurden die Entwürfe entsprechend angepasst.

Die Investoren wollen schräg gegenüber der evangelischen Kirche eine Seniorenresidenz mit 85 stationären Pflege- sowie weiteren fünf behindertengerechten Plätzen samt einer nach hinten versetzten Tiefgarage mit 19 Parkmöglichkeiten errichten. Vor der Seniorenresidenz entstehen weitere 15 Stellplätze nach dem 2,5 Meter breiten Gehweg. Über den Fußweg werden diese Parkplätze auch angefahren, ähnlich wie die Parkplätze gegenüber der evangelischen Kirche. Die Gesetzgebung schreibt einen Stellplatz für Besucher pro zehn Bewohner vor. In der Tiefgarage sind zudem Parkplätze für das Personal vorgesehen.

Die Gebäude sollen V-förmig auf der Freifläche angeordnet werden, sodass ein Innenhof entsteht, in dem die künftigen Bewohner an sonnigen Tagen gemütlich sitzen können. Im Erdgeschoss befinden sich laut Plan dann der Eingangsbereich mit Empfang, Verwaltungsräume für die Heimleitung sowie eine eigene Küche.

Im ersten und zweiten Obergeschoss sollen zwei Bereiche entstehen. Der eine hat zwölf Zimmer, der andere 14 - sowie die entsprechenden Gemeinschaftsbereiche. Die weiteren Zimmer werden auf die Stockwerke drei und vier verteilt. Jedes der rund fünf mal vier Meter großen Einzelzimmer verfügt über einen eigenen "Nassbereich".

Vom ersten Geschoss aus sollen Bewohner und Besucher barrierefrei in den Garten gelangen. Das dritte Obergeschoss wird etwas nach innen eingerückt, damit der Gebäudekomplex nicht zu groß wirkt. Hier sieht der Bauplan unter anderem behindertengerechte Zimmer vor. Im vierten Obergeschoss wird zudem Platz für eine Cafeteria sein. Über zwei Aufzüge werden die Gebäude barrierefrei zugänglich gemacht, wovon einer als Betten- und Lastenaufzug konzipiert ist.

Der Gemeinderat billigte die Pläne. Als Nächstes benötigt Familie Rock die Baugenehmigung von der übergeordneten Baurechtsbehörde in Bad Rappenau. Denn der Spatenstich soll möglichst noch in diesem Jahr erfolgen. Tilmann Rock rechnet mit einer Bauzeit von 16 Monaten. Dass die Seniorenresidenz Mitte 2020 fertig sein könnte, wird erhofft, das wäre aber ein sehr "sportlicher" Zeitplan. Über die Höhe der Investition wollte sich Rock derzeit noch nicht äußern. Der Bedarf für eine solche Einrichtung sei in Kirchardt gegeben, denn bislang ist die Gemeinde eine der wenigen im Landkreis ohne Pflegeheim.