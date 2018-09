Reichartshausen. Als Glücksfall hat sich nun herausgestellt, was anfangs vielleicht mehr eine ad hoc-Enscheidung war: Der Besitzerwechsel des Gebäudes, in dem der evangelische Kindergarten "Arche" untergebracht ist, von der Kirchen- an die politische Gemeinde. Denn die Anmeldezahlen sind gestiegen, eine neue Kleinkindgruppe muss her. Dass diese schon recht bald, zum

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Als Glücksfall hat sich nun herausgestellt, was anfangs vielleicht mehr eine ad hoc-Enscheidung war: Der Besitzerwechsel des Gebäudes, in dem der evangelische Kindergarten "Arche" untergebracht ist, von der Kirchen- an die politische Gemeinde. Denn die Anmeldezahlen sind gestiegen, eine neue Kleinkindgruppe muss her. Dass diese schon recht bald, zum Februar 2018, in Betrieb gehen kann, ist durch den Kauf der Immobilie möglich geworden. "Wir haben gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt", meinte Bürgermeister Otto Eckert im Gemeinderat.

Doch jetzt muss die Gemeinde, die das Gebäude um 1938 erbaut hat und dann der Kirchengemeinde als Schenkung überließ, viel Geld in die Hand nehmen, um zu sanieren. Die Schätzungen belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Kosten für den Erwerb: 80.000 Euro. Die Investition wird mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm (die Höhe richtet sich nach den tatsächlichen Baukosten) sowie des Ausgleichsstocks (49.000 Euro) gefördert. Ein weiterer Fördertopf, der bei der Neueinrichtung von Gruppen greift, soll bemüht werden.

"Wir hätten Probleme bekommen, wenn wir das Gebäude nicht gekauft hätten", meinte Rüdiger Heiß. Doch der Bürgermeister gab zu bedenken: Eine Umbaumaßnahme im Kindergarten sei schon vor langem angedacht gewesen. Durch den Erwerb der "Arche" kommt die Gemeinde jetzt jedoch nicht in Zugzwang.

Bedenken kamen im Gremium auf, ob der gestiegene Personalbedarf auf die Schnelle befriedigt werden könne. Um zwei weitere Erzieherinnen muss aufgestockt werden. Der Bürgermeister sah da keine Probleme: "Erzieherin ist ein Mangelberuf."

Die "Arche" hat eine Betriebserlaubnis für 35 Kinder, mit einer neuen Krippengruppe (Ein- bis Dreijährige) ist sie dann für 45 Kinder zugelassen. Eine hektische Zeit beginnt. Kindergartenleiterin Liane Engelhart-Ullmann ist mit ihrem Team bereits am Umräumen. In der ersten Umbauphase sollen das Gebäude energetisch saniert und der Mehrzweckraum für die neue Krippengruppe umgebaut, die angrenzende Küche zum Schlafraum umfunktioniert werden.

Die Fenster werden erneuert: Die Mitarbeiterinnen wollen daher am letzten Öffnungstag vor den Ferien das Inventar, Akten und Spielzeug wegräumen, staubsicher abdecken.

Am ersten Öffnungstag, 11. September, muss dann alles wieder entpackt werden, bevor die Kinder am nächsten Tag kommen. In einer zweiten Umbauphase im nächsten Jahr wird der jetzige Gemeindesaal im Kellergeschoss (bislang genutzt von der Kirchengemeinde) in Angriff genommen. Dort ist ein neuer Zuschnitt geplant, aus dem dann ein Bewegungs- und Mehrweckraum, ein Intensiv- und ein Personalraum entstehen. Auch die Sanitärräume sollen renoviert, eine neue Treppe im Erdgeschoss eingebaut werden.

Die Eltern bleiben trotz der enormen Kosten zunächst von einer Betragserhöhung verschont. Die letzte Anpassung erfolgte 2014, erst 2018 wird neu gerechnet. "Wir reden über Mehreinnahmen von etwa 8000 Euro, die generiert werden würden", so Otto Eckert und versicherte: "Das eine Jahr stehen wir unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gemeinde durch."

