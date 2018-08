Kirchardt. (isi) Die Kindergartenbedarfsplanung sorgte für einen ungewohnt hohen Besucherandrang in der Gemeinderatssitzung. "Es ist sehr erfreulich: In unserer Gemeinde steigen die Kinderzahlen stetig", so Bürgermeister Gerd Kreiter. Doch das lässt auch die Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigen.

Derzeit gibt es zehneinhalb Gruppen mit insgesamt 257 Plätzen. Wenn die Sanierung im Kindergarten Goethestraße zum Jahresende abgeschlossen sein wird, gibt es elf Gruppen mit 270 Plätzen. Doch für das Betreuungsjahr 2019/20 werden 290 Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, prognostiziert der mit der Bedarfsplanung betraute Rathausmitarbeiter Manuel Flanderka.

Mehr Geburten, Zuzüge und geplante Wohnbauprojekte lassen weiter steigende Kinderzahlen und in der Folge Handlungsbedarf erwarten. Vor allem die Betreuungsformen in den Nachmittag hinein erfreuen sich steigender Beliebtheit. Doch hier stoße man an räumliche Grenzen, denn für den Schichtdienst sind die meisten Kindergärten bisher nicht ausgestattet. "Wir benötigen dann mehr Personal und damit auch größere Versammlungsräume. Hinzu kommen Ruheräume für Pausen", so Flanderka.

Auch für Dokumentationen sowie Elterngespräche und die Sprachförderung sind separate Räume nötig. Derzeit wird für 92 Kinder im Kindergarten in der Lug sowie im Berwangener Kindergarten Höhenstraße eine Betreuung bis 17 Uhr angeboten. Allerdings bleiben 81 Kinder bis 16 Uhr in den Einrichtungen, nur elf Kinder nutzen die Öffnungszeit bis 17 Uhr.

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht für täglich sechs Stunden. Was darüber hinaus angeboten wird, ist Sache der Gemeinde. Bei einer so langen Kinderbetreuung müssen Schlafplätze zur Verfügung stehen und muss ein warmes Mittagessen angeboten werden. Auch hier stoße man bei steigender Nachfrage an räumliche Grenzen, so Flanderka weiter. Nur so lange der Bedarf nicht weiter steige, könne man das Angebot aufrecht erhalten.

"Wir fragen immer bei den Eltern nach, aber die berufliche und familiäre Situation macht in den Fällen eine so lange Betreuungszeit nötig", so der Fachbereichsleiter für Jugend und Bildung. Hinzu kommt das Spannungsfeld zwischen Bedarf und Wirtschaftlichkeit. Daher schlug Flanderka die Umwandlung von zeitgemischten in zeitgetrennte Gruppen vor.

Bisher waren die Kinder mit Ganztagesbetreuung und Regelzeiten zusammen in den Gruppen. Künftig werden sie getrennt nach den in Anspruch genommenen Zeiten erfasst. Würde es weiterhin zeitgemischte Gruppen geben, benötigte man laut Gesetzgeber 3,7 Stellen und 150.000 Euro mehr für Personal mehr als im Vorjahr.

Die Verwaltung will den Kindergartenplan überarbeiten und spätestens bis zur nächsten Haushaltsberatung Vorschläge unterbreiten, wo weitere Räume geschaffen werden können. Bisher sind dafür keine Mittel im Etat vorgesehen.

"Wie wirken sich die verlängerte Kindergartenbetreuungszeiten auf die Zukunft unserer Grundschule aus. Ist dort ebenfalls zu erwarten, dass längere Betreuungszeiten am Nachmittag nötig sein werden", fragte Gemeinderat Jürgen Czemmel nach.

Derzeit ist die Birkenbachschule in Kirchardt zweizügig, die Berwangener Grundschule einzügig. In manchen Jahren werde man künftig vielleicht in Kirchardt eine Dreizügigkeit leisten müssen, so Kreiter. Erst wenn dauerhaft drei Klassen pro Schuljahr eingeschult werden, werde es eng. Man rechne bereits damit, dass die längeren Betreuungszeiten auch in der Grundschule nötig werden und plane das ein.