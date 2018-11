Von Christiane Barth

Reichartshausen. Nass wurde es sowieso. Als der Delinquent schließlich ergeben seiner Hinrichtung harrte, die da in Form eines Schwalls Wasser auf ihn niederprasseln würde, war er nicht der einzige, der diese Kerwe durchnässt verließ. Pünktlich zum Einmarsch des Centeni Comites, das auf dem Gerichtsplatz, respektive Festplatz, seine gefürchtet-geachtete Verhandlung abzuhalten gedachte, war wohl auch der Wettergott der Ansicht, dass man ein wenig nachhelfen und gleich alle Bürger bestrafen müsse. Bei der 21. Kerwe schien jedoch auch die meteorologische Ohrfeige die Lust in "Richartzhusen", einen inzwischen lieb gewonnenen Brauch in Bausch und Bogen, in Lumpen und in Tracht zu feiern, nicht zu trüben. Und Ohrfeigen wurden reichlich ausgeteilt.

Etwa an die frischgebackenen Junker, die sich ihren Status erst noch verdienen müssen, da wurde gerne auch mit der Rechten etwas nachgeholfen. Herzog Reichard IV. alias Sebastian Elbert kennt da kein Erbarmen, allerdings schreckt er auch nicht davor zurück, sich selbst an den Pranger zu stellen - observiert von seinen Mannen, vom Amtskellerer und Abdecker. Auch der Richter hat sich mal wieder danebenbenommen.

Andere Zutaten, die auch andernorts zu einer Kerwe gehören wie Fassbieranstich, Schlüsselübergabe, Kerwezeitung und Schlumpelverbrennung sind auch in Reichartshausen die Grundlage für ein deftiges Wochenende. Die besondere Würze jedoch stammt hier aus dem Geschichtsbuch. Herzog Richard sorgte in der Centgemeinde einst für die "gerechte" Bestrafung der Bürger und war damals durchaus gefürchtet. Nun, beim 20-jährigen Bestehen des Kerwevereins, der sich wie anno dazumal Centeni Comite nennt, kamen Schandtaten wie verspätete Geburtstagsgäste, gebrochene Daumen beim Sockenausziehen, verwechselte Plus- und Minuswerte bei der Dioptrienstärke, verschlampte Pässe, unmögliche Lottozahlen, Pralinendiebe oder andere Missgeschicke, Irrtümer und irrwitzige Geschichten an den Pranger.

Doch diesmal hatte Herzog Richard auch viele Dankesworte an die Bürger zu richten: Immerhin feiere man Jubiläum. Vor 20 Jahren, ja, da sei die Kerwe etwas eingeschlafen gewesen, darum habe man mit der Gründung des Centeni Comites etwas mehr Schwung in die Veranstaltung bringen wollen. Für die aufwendigen historischen Kostüme etwa haben sich damals noch die Reichartshausener Frauen hingesetzt und genäht: Anneliese Fischer, Gretel Streib, Anita Dentz, Ilse Schröpfer und Heide Zimmermann.

Ein weiteres kleines Missgeschick, wenn auch nicht selbst gemacht, war diesmal das Wetter. Der Delinquent wenigstens war in dieser Sache begünstigt: Er stand unterm Galgen: "Das Wasser hewwa ma extra warmgemacht", meinte da Herzog Richard - "geschtern".