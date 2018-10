Von Christiane Barth

Reichartshausen. Eigentlich hat der Bürgermeister bei der Kerwe nichts zu sagen, diesmal aber war Ausnahmezustand vom Ausnahmezustand: Der herzögliche Richard IV. richtete nicht nur ohne Gnade, sondern ließ auch Milde walten und bedankte sich beim in wenigen Wochen scheidenden Ortsoberhaupt für die langjährige Unterstützung des Centeni Comites. "Die größte Ehre, die einem zuteil werden kann, ist es, wenn man an Kerwe etwas sagen darf", meinte Eckert. Das missliche Wetter konnte dem Gerichtstag nichts anhaben, die Veranstaltung wurde kurzerhand ins Centrum verlegt.

Es waren erneut die Missgeschicke der Bürger, die für eine volle Kerwezeitung, viel Schadenfreude und eine spektakuläre Verurteilung sorgten. So etwa die "Irrfahrt ins Nirgendwo" einer Bürgerin, die es mit dem Autofahren nicht so hat und auf dem weiten Weg von Heidelberg nach Reichartshausen versehentlich in Karlsruhe landete. Und dass sich einer doch sehr wunderte, dass die Schließanlage seines Autos so gar nicht auf das Signal des Schlüsselsenders reagieren wollte und der Verunsicherte nun stattdessen im Sekundentakt das heimische Garagentor rauf und runter schickte - geschenkt.

Dass ein weiterer Reichartshausener vergaß, die Handbremse anzuziehen und sein Gefährt zunächst im Schritttempo das Schützenhaus passierte, um dann mit wachsendem Tempo im Wald zu verschwinden, waren weitere Begebenheiten, die das Comite nicht unter den Tisch fallen lassen wollte.

Fast harmlos dagegen der Fehlgriff einer Bürgerin, die ein neues, im Internet bestelltes Smartphone wieder zurück schickte, jedoch vergaß, ihre Sim-Karte zu entfernen: "Nimmi erreichbar" titelte die Centeni-Redaktion. Doch auch mit Eigenlob für die Gemeinde sparten die Kerwe-Macher nicht: "Dass Reichartshause de scheenste Sportplatz hot, isch bekoannt, ich behaupte nadierlich, de scheenschte im goanze Loand."

Wenngleich: Bei dieser beschaulichen Einleitung sollte ein "Freizeitkicker" sein Fett abbekommen. So habe es sich zugetragen, dass ein Landwirt sich aufmachte, um den Sportplatz zu mähen, dort jedoch auf ein verlassenes Tor samt Fußball, das die Rasenfläche blockierte, stieß. Kurzerhand stieg er von seinem Gefährt, um beides mit Schwung weg zu kicken, was ihm einen Muskelfaserriss im Oberschenkel bescherte.

Weitere Anekdoten handelten von Bürgern, die mit Geldautomaten kämpfen, weil sie sich keine Pin merken können oder die falsche EC-Karte nutzen, oder die nagelneue Bagger vom Laster fahren und damit einen Abdruck in Originalgröße im Zaun des Nachbarn hinterlassen, und von Menschen, die sich in der Toilette des Kindergartens eingeschlossen haben.

Auch bei der 22. Kerwe gab es Ohrfeigen, Drohungen, Schmähungen (auch für die Junker) und zu guter Letzt eine eiskalte Dusche für den Delinquenten, mit dem der Abdecker kurzen Prozess machte. Es wurde viel geschmunzelt, manche hatten Glück und heimsten bei der "Verlosung der Kerwesau" die begehrten Geschenkkörbe ein.

Die Mannen hatten wieder ganze Arbeit geleistet: Man weiß ja, was kommt, aber es ist dennoch immer wieder ein Kabarett mit Gruseleffekt, denn die Erinnerungen ans Mittelalter, als im Zentrum der Centena ein Galgen prangte, werden damit jedes Jahr aufs Neue geweckt.