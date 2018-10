Am Freitag wurde beim Anbau des Katharinenstifts Richtfest gefeiert, im Frühjahr sollen die ersten Bewohner einziehen. Dann wird der Bestandsbau (links) saniert. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Wer ist für den Richtspruch zuständig, wenn keine Zimmerleute vor Ort sind? Diese kuriose Frage ergab sich am Freitagvormittag beim Richtfest am Katharinenstift. Denn dessen Anbau erhält ein Flachdach, für das es bekanntlich keine Zimmermänner braucht. Die Beteiligten einigten sich spontan, dass Architekt Martin Oszter, Bauleiter Simon Sturm und der Leiter der Rohbaufirma, Bernd Mackmull, die Gläser in die Tiefe werfen durften.

Nach dem Spatenstich ist der Bau laut Heimleiterin Christina Langer im Zeitplan, im kommenden Frühjahr sollen 47 Bewohner dort einziehen. Diese leben momentan noch im Gebäudetrakt, der 1991 errichtet wurde. Denn dieser soll, sobald der Anbau fertig ist, ebenfalls umgebaut werden. In zwei Bauabschnitten zu je fünf Monaten sollen dort Fassade, Balkone, Fenster, Technik und vieles mehr erneuert werden. Auch die Bäder gehören dazu: Laut Bewohnern ist darin das Duschen kaum möglich, weil aufgrund des ungünstigen Gefälles des Bodens das Wasser aus der Nasszelle ins Zimmer laufe. "Unsere Bewohner werden deshalb häufiger gebadet", erklärt Christina Langer.

33 Badezimmer wurden fix und fertig mit einem Kran eingehoben. Foto: Christian Beck

Die Badezimmer des Anbaus sind indes schon fix und fertig. Mit Hilfe eines Schwerlastkrans wurden sie fertig montiert in den Rohbau eingehoben, Klorollenhalter und Haken für den Bademantel inklusive. Laut Architekt Oszter spart dies viel Zeit beim Bau. Und die grünen Kacheln bieten laut Projektleiter Rolf Geinert schon einmal einen Vorgeschmack auf das künftige Farbkonzept.

Wesentlicher Grund für den An- sowie anschließenden Umbau ist die Landesheimbauverordnung, die künftig Einzelzimmer vorschreibt. 33 davon wird es im Anbau geben, aufgeteilt auf drei Wohngruppen. Elf Plätze sollen auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sein, die an Demenz leiden. Dazu wird es extra einen abgeschlossenen Gartenbereich geben. Eine Wohngruppe für neun Bewohner wird speziell für jüngere Menschen konzipiert sein, beispielsweise Personen, die nach einem Unfall pflegebedürftig sind. Für Schwerstpflegebedürftige wird es eine Palliativ-Station geben. Und auch der Bestandsbau wird künftig nurmehr Einzelzimmer bereithalten.

90 Plätze soll das Katharinenstift nach Abschluss aller Bauarbeiten haben, neun mehr als momentan. Das decke den Bedarf in Sinsheim bei weitem nicht, erklärt Langer, viele Anfragen müssten bereits jetzt abgelehnt werden. Die Landesheimbauverordnung wünsche jedoch kleine Einrichtungen, ab dem 91. Platz sei zudem eine dritte Nachtwache vorgeschrieben, was nicht finanzierbar sei.

Rund acht Millionen Euro sind für die Bauarbeiten veranschlagt, laut Langer ist man auch hier im Plan. Insgesamt verlaufe das Projekt sehr zu ihrer Zufriedenheit, auch die Bewohner, unter ihnen einige ehemalige Handwerker, verfolgten die Arbeiten sehr gespannt.