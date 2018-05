Östringen-Eichelberg. (kh) Unter der Nordwand des Herrschaftskellers in dem vom Stift Odenheim 1604 erbauten Verwaltungsgebäude und heutigem Rathaus entsprang einst ein Bächlein. Die Wassermenge reichte früher aus, um die vielen Weinfässer zu putzen und die Weinhefe wegzuspülen. Vor etwa 70 Jahren war dies die Quelle des Kapellenbachs. Seit Jahren ist der Bachlauf hier jedoch versickert. Erst zwei Kilometer weiter westlich, beim Aussiedlerhof Bodmer, zeigt sich der Bach wieder - als Rinnsal.

Das Wasser floss vom Herrschaftskeller unterirdisch weiter bis in die Senke Parkstraße bei der "Krone", was zur Folge hatte, dass die Keller am Beginn der Parkstraße entlang regelmäßig leergepumpt werden mussten.

Die Auffahrt zur Kapelle zwischen Rathaus und Kelter war mit Abraum aus den Steinbrüchen des Stifterhofs belegt, denn die Sandsteine, die beim Verarbeiten abfielen, wurden mit Vorschlaghämmern in den Boden eingeschlagen. Nach Regenfällen war es für die Kinder eine Freude, kleine Quellen zu entdecken, die regelmäßig nach starken Regenfällen zutage traten.

Wassermeister Franz Emmerich hatte oft keine Zeit; dann pumpten zwei Schweröl-Dieselmotoren vom "Wasserhäusel" stundenlang Wasser in das Reservoir, bis es zur Freude der Kinder einen Dorf-Bach zwischen Rathaus und Kelter bescherte. Das Wasser kam aus einem Überlauf eines Brandreservoirs hinter dem Rathaus, das wiederum vom Trinkwasser-Reservoir am Gotzenweg gespeist wurde.

Alles Regenwasser von der östlichen Gemarkungsgrenze bis zur Kreisstraße nach Odenheim floss in den Kapellenbach. Dazu kam noch das Wasser einiger Quellen. Das Tal südlich der St. Jakobuskirche und der Gänsegarten (Hühnerberg) wurden von einer Baufirma verfüllt, und der Bach wurde verdolt.

Um den Kapellenbach zu überbrücken, bauten 1945 die Buben des 8. Schuljahrganges die "Wehrlesbrücke", benannt nach dem Namen des Dorfschullehrers Stefan Wehrle, und etwas weiter abwärts den "Schnepfensteg" nach dem Namen des damaligen Bürgermeisters Mathias Schnepf.

Das Bauholz schlugen die Schüler im benachbarten Burgholz und trugen es zur Arbeitsstelle, wobei Forstwart Erhard Erlewein peinlich genau darauf achtete, dass kein großes Loch im Blätterdach des Waldes entstand.

Beim Gänsegarten sollte nach dem Wunsch von Bürgermeisters Schnepf 1945 ein Schwimmbad auf der Teichwiese entstehen. Er ließ auf der Südseite den gesamten Wald abholzen, damit angeblich das Sonnenlicht in die Senke fallen kann. Daraus wurde aber ebenso wenig etwas wie aus dem großen Traum von einem "Bad Eichelberg": Eine Radiumquelle sollte im Gewann "Ackerwald" Hotels mit Heilbädern entstehen lassen und Kurgäste anlocken.

In Odenheim mündet der Kapellenbach in den Katzbach, dieser in Stettfeld in den Kraichbach und bei Neulußheim in den Rhein. Am Berg "Eichelberg" (Gemarkung Hilsbach) entspringen sowohl Katzbach als auch der Angelbach. Der Katzbach fließt anschließend durch ein Waldstück der Gemarkung Elsenz im Landkreis Heilbronn, danach auf den Gemarkungen Eichelberg und Odenheim.

Die "Obere Mühle" in Odenheim wurde einst vom Kapellenbach, zusätzlich aus einem Kanal aus dem Katzbach, betrieben. In Odenheim wird daher der Kapellenbach auch "Mühlbach" genannt. Auch Sagen ranken sich um das Gewässer: Beim Mühlwald im Gewann "Teichwiese" soll einst ein Geist am Bachlauf gespukt haben - das "Mühlwaldweibchen". Die Frau war der Sage nach auf mysteriöse Weise im Mühlteich ertrunken. Danach soll hier jahrzehntelang zur Geisterstunde ein schauriges Geheul zu hören gewesen sein.