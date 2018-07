Von Angela Portner

Eppingen. Als "gelungene Veranstaltung" bezeichnete Jugendkoordinator Andreas Fischer die erste Jugendkonferenz, die gestern im Bürgersaal des Rathauses stattfand. An den Tischen saßen 22 Jugendliche, Mitarbeiter der Verwaltung, Gemeinderäte und Schulsozialarbeiter. Gemeinsam diskutierten sie Vorschläge der Schüler, die sich auf vier priorisierte Themen, unter anderem zur Gartenschau und der Verkehrssituation sowie zur Verbesserung des Mensaangebotes, vorbereitet hatten.

Oberbürgermeister Klaus Holaschke freute sich bereits im Vorfeld auf den Dialog und ermunterte die Jugendlichen, ihr politisches Mitspracherecht auch aktiv auszuüben: "Wenn wir nichts voneinander wissen, dann können wir auch nichts verbessern."

Dass es diese Ermunterung gar nicht gebraucht hätte, wurde bei den anschließenden Tischgesprächen deutlich. An großen Flipcharts wurden die jeweiligen Problematiken dargestellt, Sprecher erklärten zu den einzelnen Punkten die Hintergründe und schlossen am Ende mit sehr konkreten Lösungsvorschlägen, die sie anschließend zur Diskussion mit Verwaltungsmitarbeitern und Gemeinderäten stellten. Unterstützt und bestärkt wurden sie von Schulsozialarbeitern, die hier auch schon mal tiefer in die Materie einstiegen.

So ging es bei den Kritikpunkten zur Mensa auch darum, dass nur Schüler, die eine für diesen Tag gültige Karte vorzeigen können, die Räume auch betreten dürfen. Ausnahmen gibt es keine, und wer die Karte vergessen hat, sitzt dann oft allein im Klassenzimmer, während die Freunde die Mittagspause gemeinsam verbringen. Da könne es schnell zu Ausgrenzungen kommen. Nina Lösen wünscht sich ein Snackangebot für den "kleinen Hunger" und flexiblere Bezahlmöglichkeiten: "Wenn die Karte leer ist, kann man dort gar nichts kaufen." Kritisiert wurden auch die Umgangsformen der Aufsichtsperson, die einige Schüler offenbar als verletzend und unangemessen empfinden, und die hygienischen Zustände. "Hier müssen wir weiter in die Tiefe gehen", meinte Stadträtin Melanie Veith, deren kommunalpolitische Laufbahn einst als Jugendgemeinderätin begann.

Fundierte Vorschläge zur Gartenschau erwarteten bei der Konferenz Stadtrat Michael Maierhofer und Frank Edlinger von der Abteilung Grünplanung. Ein Beachvolleyballfeld von acht mal 16 Meter hatte das Team um Jakob Zürn und Jonna Kandlbinder in den Planungsunterlagen eingezeichnet. Den nachhaltig nutzbaren Wunschstandort auf der Bahnhofswiese begründeten sie mit der Bahnhofsnähe. Kulturell will sich die Jugend bei der viermonatigen Veranstaltung mit einem Turnier und Livemusik der Schülerband revanchieren. "Super Idee", lobten die beiden Erwachsenen, hatten aber wegen der erwarteten Lärmbelästigung für die Anwohner Einwände. "Vielleicht wäre das Schwanengelände besser?", warf Edlinger ein.

Ganz begeistert zeigte sich Ordnungsamtsleiter Günter Brenner vom pragmatischen Lösungsvorschlag für die Verkehrssituation in der Einmündung Waldstraße/Bismarckstraße. Hier wundert sich mancher schon lange, dass es noch nicht gekracht hat. Abhilfe würde ein Linksabbiegeverbot mit Wendemöglichkeit im Kreisel schaffen.

Einsetzen will man sich seitens der Verwaltung für eine Ausweitung des Ruftaxiangebotes von 20 bis 24 Uhr an Freitagen und an Samstagen bis 3 Uhr. Kräftigen Handlungsbedarf sehen Annemarie Tozmann und Lina Gebhardt auch beim öffentlichen Nahverkehr: "Nach Kirchardt fährt der letzte Bus um 16.30 Uhr, freitags sogar schon 13 Uhr." Einig waren sich alle Beteiligten, dass es eine jährliche Wiederholung der Veranstaltung geben wird. Stadtsprecher Sönke Brenner wird zum Thema Freizeitmöglichkeiten wegen der von der Jugend vermissten Grillanlagen eine gemeinsame Rundfahrt organisieren. Dabei will er das bestehende Angebot vorstellen: "Möglicherweise kann man hier noch nachbessern."

Jessica Wells vom Geschäftsbereich Bildung und Kultur regte eine Erweiterung der von den Schülern durchgeführten Umfrage zur Mensa an, um sich ein genaueres Bild hinsichtlich des Handlungsbedarfes zu machen. Sicherlich mehr als nur ein Versprechen waren die zugesagten Rückmeldungen. Für Jugendkoordinator Fischer dürfe die Konferenz keine Einbahnstraße sein: "Es ist wichtig, dass auch seitens der Verwaltung Themen an die Jugend herangetragen werden."