Sinsheim. (cbe) In der Kürze liegt die Würze: Nach lediglich fünf Minuten war der öffentliche Teil der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstagabend beendet. Und trotzdem wurden mehrere Themen kurz angesprochen, unter anderem das Jugendhaus und die Sanierung der Theodor-Heuss-Schule.

"Ist beim Jugendhaus das Dach undicht", fragte Timo Dippel (SPD). "Ja, ist es", bestätigte Baudezernent Schutz. Und das schon seit rund einem Jahr. Dies liege am Lüftungsgerät auf dem Dach, das rund eine halbe Tonne wiege. Dies sei langfristig zu schwer gewesen, das Dach sei zerdrückt worden. Festgestellt habe man die Undichtigkeit an einem Fleck an der Decke - da war allerdings schon die Dämmung nass. Diese muss nun ersetzt werden. Und ein neues Lüftungsgerät muss auch her, ein leichteres dieses Mal. Denn ohne gehe es beim Jugendhaus nicht: "Innenliegende Räume können anders nicht gelüftet werden", erklärt Schutz. Auch die Versammlungsstättenverordnung sei diesbezüglich eindeutig.

Dass beim Bau des Jugendhauses vor rund 20 Jahren Dach und Lüftungsgerät nicht aufeinander abgestimmt waren, nennt Schutz unglücklich, für Regressansprüche sei es nun aber zu spät. 30.000 bis 40.000 Euro soll die Maßnahme kosten, bis zum Sommer soll sie abgeschlossen sein. Bis dahin ist das Dach provisorisch abgedichtet. Einschränkungen habe es jedoch zu keiner Zeit gegeben, betont Schutz.

Für den Umbau der Theodor-Heuss-Schule wurden die Brandschutzputzarbeiten vergeben. Der Putz soll dafür sorgen, dass Holzelemente, beispielsweise in den Decken, schwerer entflammbar sind. Den Zuschlag erhielt die Firma SMD Brandschutzputz System aus Plüderhausen zum Preis von rund 107.000 Euro.