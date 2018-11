Richtfest am Neubau der Johannes-Anstalten für das Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung in der Brunnenstraße wird am nächsten Dienstag gefeiert. Foto: Endres

Bad Rappenau. (end) Nach dem Spatenstich im Juli wird jetzt Richtfest gefeiert: Die Arbeiten für das neue Wohnhaus der Diakonie sind im Zeitplan. Mittlerweile wurde von den Zimmerleuten das Dach aufgeschlagen, am kommenden Dienstagnachmittag fällt der Richtspruch für das gelungene Werk: Träger des Projekts in der Brunnenstraße 12 - 13 ist die Johannes-Diakonie Mosbach. Gebaut wird ein Wohnangebot für Menschen mit Behinderung.

Bis zu 24 Bewohner, die zum Teil bislang an den großen Standorten der Johannes-Diakonie in Mosbach und Schwarzach lebten und ursprünglich aus dem Landkreis Heilbronn stammen, sollen in dem Gebäude ein neues Zuhause finden. Der Bezug ist für Ende 2018 geplant.

Auf 1200 Quadratmetern Fläche entstehen derzeit auf dem Grundstück Wohnungen sowie Räume für eine so genannte Tagesstruktur. Die veranschlagte Bausumme für das Projekt wird mit 4,6 Millionen Euro angegeben. Sinn und Zweck dieses Projektes ist es, dass Menschen mit und ohne Behinderung nicht voneinander getrennt, sondern zusammen leben.

Laut Dr. Hanns-Lothar Förschler, Vorstandsvorsitzender der Johannes-Diakonie, sieht mit dem Projekt in Bad Rappenau einen weiteren Meilenstein bei den Dezentralisierungsanstrengungen der Johannes-Diakonie. Diese folge einem Plan, bis zum Jahr 2035 bis zu 600 Wohnplätze in den Landkreisen rund um die großen Standorte in Mosbach und Schwarzach zu schaffen.