Ittlingen. (jubu) Bei einem Gebäudebrand wurde ein Wohnhaus am Freitagmittag zerstört.

Gegen 12 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Brand in einem Wohngebäude in der Muldenstraße gemeldet. Umgehend rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Bereits auf der Anfahrt zeigte die große Rauchsäule den Weg zum Brandort.

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses steht in Brand. Die Feuerwehr ist mit umfangreichen Löscharbeiten, unter anderem über eine Drehleiter, im Einsatz.

Den aktuellen Informationen zufolge wurde eine Person verletzt und muss vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Löscharbeiten dauern an. Die Brandursache ist noch unklar.