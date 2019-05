Um sich für ihre drei Rollen im Broadway-Musical "Anastasia", das gerade in Stuttgart aufgeführt wird, in nur 50 Sekunden umzuziehen, hat die junge Ittlingerin Jana Speer geübte Helfer. Foto: Stage Entertainment/Jan Potente

Von Anjoulih Pawelka

Ittlingen. Mit kerzengeradem Rücken sitzt Jana Speer am Küchentisch des Ittlinger Wohnhauses. Ihre langen, blonden Haare fallen leicht ins Gesicht. Wenn sie beginnt, von ihrem besonderen Hobby zu erzählen, strahlen ihre Augen. Jana Speer ist in ihrer Freizeit Schauspielerin. Sie spielt im Musical "Anastasia", das von der Tochter des letzten russischen Zaren handelt, einige Kinderrollen. Die junge Anja, deren Bruder und einen Jungen, der am Bahnhof steht. "Es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, wenn du da oben stehst und alle für dich klatschen", sagt die Zehnjährige. Dabei redet sie ein wenig schneller. Die Begeisterung ist deutlich aus ihrer Stimme herauszuhören. Die Theaterleidenschaft habe sie von ihren Eltern, die beide auch auf der Bühne stehen. Genauso wie Bruder Simon, der ebenfalls Musicalerfahrung hat.

Bis Jana Speer das erste Mal bei "Anastasia" auf der Bühne stand, hat es eine ganze Weile gedauert. Dass für das Musical Kinderdarsteller gesucht werden, hat Familie Speer im Internet entdeckt. Jana war Feuer und Flamme. Also wurde kurzum eine Bewerbung samt Bild abgeschickt. Mit Erfolg. Jana durfte zum Casting. "Da waren auch ganz schön viel andere", sagt sie und plaudert in ruhigem Ton weiter. Erzählt, wie sie vorsingen und schauspielern musste. "Ich war schon ein bisschen aufgeregt." Das Auswahlverfahren hat lange gedauert. Jana kam von Runde zu Runde weiter, hatte Proben mit und ohne Regisseurin. Kämpfte sich durch. Irgendwann kamen dann die erlösende Mail und der Anruf: Jana war dabei. Damit habe sie nicht gerechnet, erzählt Jana bescheiden.

Für das Mädchen hieß das zuerst einmal sechs bis acht Monate proben. Ganz genau weiß Jana das nicht mehr, denn auch diese Zeit hat ihr viel Spaß gemacht. Sie bekam Gesangs-, Sprech- und Tanzunterricht. Nicht zwingend neu für Jana, die im Schulchor ist und seit ihrem vierten Lebensjahr im Ittlinger Carneval-Club tanzt.

"Wenn die Kinder so eine Chance bekommen, sollte man das nutzen", meint Vater Armin Speer. Das würde aber nur etwas bringen, wenn die Kinder das auch wollten, fügt Jana hinzu. Jana will. Sie könnte sich sogar vorstellen, die Schauspielerei zu ihrem Beruf zu machen.

Seit Februar steht Jana jetzt durchschnittlich einmal die Woche auf der Bühne im "Stage Palladium Theater" in Stuttgart. Einmal die Woche Auftritt heißt für die Eltern aber auch, einmal die Woche ihr Kind in die Landeshauptstadt zu fahren. Rabea und Armin Speer machen das gerne. "Wir sind unheimlich stolz", sagt Armin Speer. Andere Kinder hätten andere Hobbys, zu denen die Eltern sie fahren würden. Es hätte aber auch schon stressigere Zeiten gegeben. Damals, als Sohn Simon aushilfsweise in Hamburg Musical spielte. Da mussten sich die Eltern aufteilen. Einer flog mit Simon nach Hamburg, der andere brachte Jana nach Stuttgart.

"Wir sind immer unheimlich aufgeregt, wenn Jana spielt", sagt Rabea Speer. Gerade zu Anfang des Stückes kann einiges schief gehen. Um sich von Anja in deren Bruder zu verwandeln, hat Jana nur 50 Sekunden Zeit. Da heißt es dann, in der Blackbox, einer Art Umkleide, auf die Markierung stellen, Perücke festhalten und auf Anweisungen der drei Umziehhelfer warten. Mittlerweile ist Jana darin routiniert. Den Spaß hat sie nicht verloren: "Wir sind wie eine große Familie", sagt die Zehnjährige.