Ittlingen. (db) Der Startschuss für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in der Ittlinger Ortsmitte ist gefallen. Im Beisein von Altbürgermeister Achim Heck, des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Heiner Schiefer sowie zahlreicher Gäste, Gemeinderäte und Feuerwehrangehöriger stellte Bürgermeister Kai Kohlenberger die Bedeutung des Bauprojektes für die Gemeinde heraus. "Der heutige Spatenstich ist der symbolische Auftakt für die Bauphase. Es ist das größte kommunale Bauprojekt der vergangenen Jahre."

Rund 1,7 Millionen Euro investiert die Gemeinde in den Anbau einer neun Fahrzeughalle sowie in den Umbau des bestehenden Feuerwehrgerätehause. Kohlenberger erinnerte in diesem Zusammenhang an den Bau der Sporthalle vor 25 Jahren mit ähnlichen finanziellen Belastungen für die Gemeinde. Er danke der Feuerwehr für ihr Engagement, die in der Vergangenheit viele Maßnahmen in Eigenleistung erbracht hat.

Kommandant Florian Hernik sprach von einer Grundsteinlegung für etwas Zukünftiges und stellte dabei heraus, dass die neue Fahrzeughalle mit 350 Quadratmetern nun eine Verdreifachung der Fläche gegenüber der bisherigen Fahrzeughalle bedeute. Der Funkraum, der sich im Obergeschoss des Gebäudes befindet, wird mit den Fahrzeugen in die neue Anbauhalle umziehen. Hernik dankte dem Gemeinderat, Bürgermeister Kai Kohlenberger sowie Altbürgermeister Achim Heck, der die Planung für das Objekt in seiner Amtszeit federführend in die Wege geleitet hatte.

Nach den Reden griffen Alt- und Neubürgermeister, Architekt Claus Mistele (Heilbronn), der stellvertretende Kreisbrandmeister Heiner Schiefer, der Landrat Detlef Piepenburg vertrat, sowie Ehrenkommandant Wolfgang Lackner und das Feuerwehrkommando unter Führung von Florian Hernik zum Spaten.

Bereits in den nächsten Tagen sollen die Bagger nun anrollen. Die Erstellung der Fahrzeughalle sowie der Umbau des alten Domizils zu geschlechtergetrennten Umkleideräumen sollen im Laufe des Jahres 2019 fertiggestellt sein.