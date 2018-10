Ittlingen. (db) Ein Brand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in der Sägmühlstraße war das Übungsszenario der Jahreshauptübung der Ittlinger Wehr. Als die Sirenen um 15 Uhr im Dorf aufheulten, hatten sich bereits zahlreiche Zuschauer vor der Produktionshalle eingefunden. "Normalerweise geht das über einen stillen Alarm auf die Meldeempfänger der Einsatzkräfte", kommentierte Vizekommandant Jonas Ebert den Übungsablauf über Megafon.

Das Anrücken der Einsatzfahrzeuge ließ nicht lange auf sich warten. Dem Mannschaftstransportwagen als Kommandofahrzeug und Einsatzleitstelle vor Ort folgten drei Löschfahrzeuge. Nach kurzer Erkundung der Lage durch Kommandant Florian Hernik als Einsatzleiter und einem Gruppenführer erfolgte die Einweisung der Fahrzeuge auf ihre genaue Einsatzposition.

Nun standen drei Trupps mit insgesamt 30 Einsatzkräften parat. Eine Brandmeldeanlage hatte den Einsatz automatisch ausgelöst, und eine orangefarbene Blinkleuchte an der Hallenfront zeigte an, von welchem Gebäude aus der Notruf gesendet wurde. Die Brandschutztüren zu den anderen Hallen haben sich bei Auslösung der Brandmeldeanlage automatisch geschlossen. Eine Weiterführung der Produktion in den rauchfreien Hallen wäre so möglich gewesen.

Während sich ein Atemschutztrupp, ausgerüstet mit einer Wärmebildkamera, ins verrauchte Gebäudeinnere begab, traf der ebenfalls alarmierte Verband der DRK-Ortgruppe Ittlingen mit etwa 17 Personen zur Erstversorgung Verletzter am Einsatzort ein. In diesem Moment war nur eines klar, es befinden sich noch mehrere vermisste Personen in der Halle. Einige Mitarbeiter, die sich ins Freie retten konnten, berichteten von einem Maschinenbrand.

Für Kommandant Hernik war der Ernst der Lage klar. Hier werden Produktionsgüter gefertigt, die im Brandfall gefährliche Dämpfe entwickeln und bei Kontakt mit Wasser Gift freisetzen könnten. Der unmittelbare Einsatz von Löschwasser am Brandherd war deshalb nicht möglich. Im Ernstfall hätte die Feuerwehr nun den Gefahrenstoffzug aus Bad Rappenau sowie einen Spezialmesstrupp angefordert, der die Luft auf mögliche Gefahren für die Bevölkerung analysiert. Zudem wären die Wehren aus Kirchardt und Eppingen samt Drehleiter zur Verstärkung angerückt.

Während die Personenrettung im Gebäude lief, hatten die Ittlinger Kameraden mit dem LF8 eine zusätzliche Wasserversorgung mit Schläuchen zur Elsenz hin aufgebaut und ans Ufer eine Tragkraftspritze gesetzt. Somit konnte auch die Löschübung auf das Dach des Anwesens mit mehreren Strahlrohren ihren Lauf nehmen.

Unterdessen wurden drei Personen vom Atemschutztrupp geborgen und an den Trägertrupp der DRK-Ortsgruppe übergeben. Ein Bereitschaftsarzt und mehrere Ersthelfer versorgten die geborgenen Personen unter einem aufgebauten Faltpavillon. Die "Verletzten" hatten Brandwunden und Rauchvergiftungen davongetragen. Eine der Verletzten erlitt zudem einen Unterarmbruch und eine Platzwunde.

Die besondere Herausforderung für die Retter bestand darin, bei jeder einzelnen Person individuell zu erkennen, was vorliegt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Nach dem Eintreffen der Notärzte würden die Verletzten an den Rettungsdienst übergeben und in die nächsten Krankenhäuser gebracht werden. Schlimmstenfalls wäre der Flug mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik angesagt.

Bei der Übung wurde die Schlagkraft der Ittlinger Feuerwehr und der DRK-Ortsgruppe eindrucksvoll unter Beweis gestellt, denn 40 Minuten nach Ausrücken gab Kommandant Florian Hernik die Entwarnung "Feuer schwarz".