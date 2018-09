Der Comedian Bülent Ceylan gastiert am 13. Juli 2019 beim Jubiläum der Gemeinde Gemmingen in einem vergleichsweise intimen Rahmen in der Kraichgauhalle. Foto: dpa

Gemmingen. (fsd/isi) Er füllt die großen Hallen, sein Comedy-Programm läuft im Fernsehen rauf und runter, und auch in Spiel- und Quizshows wie "Genial daneben" ist er gern gesehener Gast - Bülent Ceylan. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe anlässlich des 1250. Jubiläums Gemmingens gastiert der erfolgreiche Comedian auch im Kraichgau. Nach seiner "Lassmalache"-Tour zu der wieder zehntausende Fans pilgern werden, spielt Ceylan am 13. Juli 2019 in einem intimen Rahmen in der Kraichgauhalle. Karten hierfür werden zunähst an Gemminger Bürger verlost.

Ab Herbst 2019 geht er mit "Bülent Ceylan intensiv - die kleine Hallentour" zurück zu den Wurzeln. Die Vorabshow im Juli ist aber nicht sein erster Halt in der Gemeinde. Vor seinem großen Durchbruch trat er bereits im Krone-Saal auf. Mit einem in dieser Art neu gestalteten Show-Format präsentiert Ceylan dabei all das, was ihm selbst wichtig und wertvoll ist, in einem sehr persönlichen Rückblick. Darüber hinaus wird er neue Texte und Nummern spielen und sicherlich für die ein oder andere Überraschung sorgen. Dabei legt er auch besonderen Wert auf die Nähe zu seinen Zuschauern und wird aus diesem Grund die Größe der Hallen begrenzen.

Dass der Mannheimer Star-Comedian in der Kraichgauhalle aufspielt, ist einem Mitglied aus dem Organisations-Team und dem Förderverein "1250 Jahre Gemmingen" zu verdanken. "Er ist Roadie bei Bülent Ceylan und hat den Kontakt hergestellt", erklärt Werner Grässle, Vorsitzender des Fördervereins. Der Auftritt in Gemmingen ist auf 1000 Besucher begrenzt. Da der Förderverein davon ausgeht, dass der Andrang auf die Karten groß sein wird, werden diese verlost. Bei der Verlosung, mit Einsendeschluss 30. September, werden zunächst die Gemminger Einwohner berücksichtigt.

"Das Festjahr ist ein Zuschussbetrieb der Gemeinde. Das Ganze wird mit einem Defizit von rund 100.000 Euro abschließen. Und das tragen die Bürger mit ihren Steuern", sagt Grässle. Man wolle den Gemmingern etwas zurückgeben. Zudem gibt es zwei Sponsoren, die ein Kartenkontingent erhalten und dieses selbst unter ihrem Namen verlosen. Sollten nach der Auslosung noch Karten übrig sein, gehen sie in den freien Verkauf.

Der Auftritt von Ceylan ist nur ein Höhepunkt des breit gefächerten Veranstaltungskalenders für das Jubiläumsjahr. So gastiert beispielsweise am 9. November 2019 der Kabarettist Django Asül in Gemmingen. Das große Festwochenende startet am Freitag, 28. Juni, mit einem Festbankett. Am Samstag, 29. Juni, gibt es nachmittags ein Jahrgangstreffen, abends spielt die Partyband "Die Hessentaler" ihr buntes Showprogramm. Am Sonntag, 30. Juni, startet um 15 Uhr ein bunter Festumzug durch den Ort bis zur Kraichgauhalle. Um 19 Uhr beginnt ein Abend der Vereine und Nationen. Am Montag, 1. Juli, gibt es einen Spielenachmittag für Jung und Alt und mit einer ausgelassenen After-Work-Party mit der Band "Flugrost" wird das Wochenende abgeschlossen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen am Festwochenende ist frei, damit jeder mitfeiern kann. Das ist den Organisatoren wichtig.

Info: Um an der Kartenverlosung für den Auftritt von Bülent Ceylan teilzunehmen, gilt es, das Bewerbungsformular im Amtsblatt ausgefüllt an den Förderverein "1250 Jahre Gemmingen" im Rathaus, Hausener Straße 1, 75050 Gemmingen zu senden oder dort abzugeben.

Ebenso besteht die Möglichkeit, im Internet ein Formular als pdf-Datei herunterzuladen und dieses ausgefüllt per E-Mail an 1250jahre@gemeinde-gemmingen.de zu senden.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder geloste Teilnehmer kann maximal zwei Karten zu je 35 Euro erwerben. Der Versand der Karten erfolgt nach Zahlungseingang.