Helmstadt-Bargen. (kel) Zwei Kernkompetenzen braucht, wer den Job ausüben will: Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. "Den Rest kann man lernen", sagt Jens Sacher, Bauleiter der Firma RS Korrosionsschutz aus dem thüringischen Schorba. Sein Vier-Mann-Trupp wandelt auf schmalem Grat in luftiger Höhe.

Als Industriekletterer schmirgelt das Quartett den Rost an Strommasten ab und pinselt einen neuen Korrosionsschutz aufs Gestänge. Gestern hatte man besonders viele Zuschauer: Der Balanceakt fand direkt neben der Bundesstraße B292 bei Helmstadt statt. Hier steht einer von insgesamt 100 Hochspannungsmasten, die an der Trasse von Leimen nach Hüffenhardt im Auftrag des Betreibers EnBW-Netze gewartet werden. Das Arbeitsprogramm wird sich noch bis in den Spätsommer hinziehen.

Helm, Klettergeschirr, Seile und Sicherheitshaken sind Pflicht, wenn Sachers Leute die 30 Meter vom Ackergrund bis an die Spitze des Stahlgestänges kraxeln. Arbeitsgeräte wie Flex, Stahlbürste sowie die Farbeimer werden anschließend hochgezogen.

Währenddessen hat Yusuf Tasdemir von der Netze-BW dafür zu sorgen, dass kein Saft auf den 110.000- Volt-Leitungen ist. Denn schon bei einer Entfernung von knapp einem Meter könnte die Elektrizität vom Kabel auf den menschlichen Körper überspringen - "ein absolut tödlicher Stromschlag", erklärt Tasdemir.

Weil aber die Stromversorgung auch nicht ganz abgeschaltet werden kann, wird zuerst die eine Traverse vom Netz genommen und wird die Leitung zusätzlich geerdet, während auf der anderen Traverse auf dem Ausleger gegenüber weiterhin Strom fließt. Eine grüne Flagge auf der "toten" Seite dient den Männern oben als Gedächtnisstütze: Nur hier darf gearbeitet werden.

"Ein fortlaufender Prozess und eine rein prophylaktische Maßnahme" sind die Arbeiten nach Aussage von Jörg Busse, dem Sprecher der Netze-BW in Stuttgart. Etwa alle 20 Jahre sei an den Masten ein Neuanstrich fällig, auch die Kabelträger im nördlichen Kraichgau seien keinesfalls durchgerostet gewesen: "Das ist massiver Stahl, der hält lange."

Zwei Tage dauert es, bis ein Mast von der Grundreinigung mittels Hochdruckwäsche und Roststellenbearbeitung über Grundierung und endgültigem Korrosionsanstrich fertig ist. Obwohl das Gestänge filigran wirkt, kommt eine Gesamtoberfläche von rund 100 Quadratmeter zusammen - entsprechend groß ist der Anfall von Rost und anschließend von Farbpartikeln, obwohl der neue Anstrich von Hand und per Pinsel aufgetragen wird.

Große Planen sollen verhindern, dass sich der Abrieb und der Anstrich auf die Landschaft verteilen. Die Farbreste sammle man und entsorge sie umweltgerecht, verspricht Bauleiter Sacher, dass man auch in Helmstadt den Arbeitsplatz sauber verlassen werde.