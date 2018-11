Von Christiane Barth

Waibstadt. Ein guter Tag für die Bienen. Die Chemiekonzerne Bayer und Syngenta sind vorgestern mit ihren Klagen gegen EU-Verbote einiger für Bienen gefährlichen Insektengifte vor dem EU-Gericht gescheitert. Die Insektizide unterliegen nun weiterhin den von der EU-Kommission im Jahr 2013 verhängten Beschränkungen, urteilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Auch Bernhard Hohneder aus Waibstadt ist froh darüber. "Das sind Insektizide, die die Bienen schwer schädigen, weil sie auf ihr Hirn wirken und die Bienen somit kaum wieder zurück zum Bienenstock finden", erklärt der Imkermeister aus Waibstadt und sieht keineswegs schwarz für die fleißigen Insekten.

"In den letzten Jahren wurden sehr viele Jungimkerlehrgänge veranstaltet", so der Bienensachverständige im Rhein-Neckar-Kreis und Mitglied des Prüfungsausschusses der Imkermeister in Baden-Württemberg: "Das Interesse der Leute an den Bienen wurde geweckt." Das zeitintensive Hobby erfährt derzeit einen Aufwärtstrend, trotz des Insektensterbens und schweren Zeiten für die Biene. Hohneder ist jedoch skeptisch, dass die zahlreichen neuen Imker ihrem zeitintensiven Hobby lange treu bleiben: "Die Imkerei macht sehr viel Arbeit." Und Mühe, denn die Bienenzucht ist ein Hobby, das sich mit viel Sachverstand auch gegen einen hartnäckigen Parasiten, die Varroamilbe, durchsetzen muss.

Doch auch dieses Problem sei gut in den Griff zu bekommen, betont Hohneder. Wenn man Dosis und Zeitpunkt der Behandlung von Bienen (etwa mit Ameisensäure) gut wähle, könne man den Schädling, der ganze Völker dahinrafft, gut in Schach halten. "Diesen Winter sind nur wenige Völker gestorben, nachdem im Jahr davor sehr viele von der Varroamilbe getötet wurden", so Hohneder, der sich derzeit schon auf die zweite Ernte vorbereitet. Nach dem Blütenhonig von Waibstadter "ungespritzten" Obstbaumgrundstücken, dem Hohneder eine "top Premium-Qualität" bescheinigt, wird in Kürze der Akazienhonig in die Gläser gefüllt. Um diesen zu produzieren, sind die Völker Hohn-eders im Saarland stationiert.

Derzeit ist Hochsaison für die Imker, die von Mitte April bis Mitte Juni das "Hauptgeschäft" erledigen. Ein Mal pro Woche sollte der Imker mindestens seinen Stock inspizieren, selbst wenn die Völker (wie auch bei Hohneder) im Schwarzwald nach Pollen suchen. Auch der Honig muss gewonnen und geschleudert werden. Für dieses Hobby muss also viel Herzblut aufgebracht werden. "Sonst verkümmern die Bienen, und es wäre schade um jedes Insekt", so Hohneder, der nun außerdem viel Zeit in die Königinnenzucht investiert. Die diesjährigen Stammeshöchsten werden mit einem roten Punkt gezeichnet. "Jedes Jahr wird eine andere Farbe eingesetzt", erklärt Hohneder. Diese Kennzeichnung gibt dem Imker Aufschluss über das Alter seiner Königinnen, die bis zu fünf Jahre überdauern können. Hohneder jedoch ersetzt seine geschlechtsreifen Weibchen schon nach zwei Jahren: "Junge vitale Königinnen ergeben junge und vitale Völker, die ruhig und sanft bleiben."