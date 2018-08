Von Tim Kegel

Sinsheim-Ehrstädt. Bevor der Baron Staub aufwirbelt, setzt er sich schon mal hinters Steuer, fährt durchs Wohngebiet am Weizenschlag: "Wir wollen erklären, warum wir das machen", sagt Michael Freiherr von Gemmingen, Betriebsleiter der Kraichgauer Güterverwaltung. Als einer der großen landwirtschaftlichen Betriebe zwischen Unterland und dem Tor zur Rheinebene hat die KGV rund 1000 Hektar "unterm Pflug", wie es im Jargon heißt. Angesichts rekordverdächtiger Sommer mit extremen Hitzeperioden macht sich Von Gemmingen Gedanken, wie man sich als Landwirt für die Zukunft rüstet.

"Das macht sicher jeder anders", sagt Gemmingen. In diesem Jahr hielt er unter anderem die Runde durchs Babstadter Wohngebiet für angebracht: "Wir fangen jetzt an", sagte er denen, die er dort antraf, "es wird viel Staub geben", deshalb mache es vielleicht Sinn, "Sitzpolster kurz rein zu holen" und "Cabriodächer zu verschließen". Aber das Säen bestimmter Feld- und Zwischenfrüchte müsse nun mal bis zu einen gesetzlich vorgeschriebenen Termin erledigt sein. "Es dauert nicht lang, in einer Stunde sind wir fertig."

Auf dem Ehrstädter Rauhof, dem Gutssitz der Familie Von Gemmingen, steht seit vielen Jahren eine Wetterstation. Michael von Gemmingen hat die Niederschlagsmengen pro Monat, im Jahres- und langjährigen Mittel ausgedruckt. "Das ist weder geeicht, noch hoch offiziell", sagt Von Gemmingen, "nur der Rauhof in Ehrstädt und wie es dort ist." Seit dem Jahr 1994 werden die Niederschlagsmengen pro Monat erfasst, Durchschnittswerte errechnet. So kann Von Gemmingen auf ein knappes Vierteljahrhundert Kraichgau-Regen blicken.

Tatsache sei: "Es war nie trockener als im August 2018", gerade mal 10 Liter Regen pro Quadratmeter sind gefallen, 2017 waren es 70 im selben Monat. Der bis heute oft genannte "Rekordsommer 2003" brachte es auf 19 Liter Niederschlag.

"Was uns vor dem Schlimmsten bewahrt hat", sagt Von Gemmingen, auch dies zeige die Tabelle: "Ziemliche Regenmengen im Winter" mit 130 Litern. Dies gelte mit Beschränkung auf gute, Wasser haltende Böden und mit Schwerpunkt auf Getreide. "Mais sieht schlimm aus", sagt der Baron, "Zuckerrüben auch teilweise schlimm".

Im Großen und Ganzen verhalte es sich im ganzen Tätigkeitsgebiet der Güterverwaltung von Fürfeld bis Kraichtal ähnlich: Überdurchschnittlich viel Regen im Januar, knapp unterdurchschnittlich von Februar bis Mai, danach eine rapide abfallende Niederschlagskurve: In 25 Jahren war der Juli nur 2015 trockener als dieses.

Dennoch lässt sich ein Klimawandel allein aus Von Gemmingens Kurve nicht ableiten: Die Durchschnitts-Niederschlags-Kurve der Jahre 1994 bis 2017 bewegt sich kontinuierlich zwischen Mengen zwischen 60 und 80 Litern im Monat; die Zahlen spiegeln nicht den Trend zu trockener werdenden Sommern und mehr Wetterextremen wider.

Trotzdem stellt sich die Vereinigung der Gemmingschen, Venningschen und Neippergschen Güter auf genau diese Veränderungen ein: Neunfelderwirtschaft ist ein Stichwort, mit einer großen Bandbreite angebauter Feldfrüchte und jährlichem Wechsel von deren Standorten. "Wir können Ausfälle oder schlechte Ernten damit besser puffern", außerdem nutze dieser Wechsel dem Boden; Zwischenfrüchte, wie der Senf oder die blaue Phacelia, schützten vor Erosion, die Von Gemmingen "für ein großes Zukunftsthema" hält. Bodenverbesserung soll auch der Verzicht auf den Pflug mit sich bringen, "wo immer es uns möglich ist", gerade auch wegen den recht großen Flächen der KGV - mit einer Durchschnittsgröße von zehn Hektar - sei dies wichtig, ebenso "ausreichend groß dimensionierte Ackerrandstreifen".

"Für künftig bedeutsam" hält Michael von Gemmingen "den Erhalt kleiner Getreidezuchtbetriebe", seien es doch jene, die regelmäßig Sorten hervorbrächten, welche "für ein bestimmtes Gebiet mit dessen Böden und Klima am besten klar" kämen. Er halte wenig von "standardisierten und patentierten Sorten", an denen die Biotech-Industrie arbeite.

Angesichts staubtrockener Sommer - der Regen der vergangenen Tage sei "wie verpufft" - regt Von Gemmingen "eine moderate Bewässerungsmöglichkeiten" an, etwa in Niederungen und Einzugsbereichen von Bachläufen, wo "Becken entstehen könnten, die sich im Winter füllen". Sie könnten bei extremen Wetterlagen auch "dem Hochwasserschutz nützen".