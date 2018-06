Bei der 650-Jahr-Feier avancierte der kleine Helmstadter Ortsteil zum Publikumsmagneten. An diesen Erfolg wollte man eigentlich anknüpfen, doch die Vereine sind ausgelastet. Jetzt haben sich zwei neue Vereinigungen aus der Taufe gehoben - mit neuen Ideen. Foto: C. Barth

Von Christiane Barth

Helmstadt-Flinsbach. Sollte es am Ende wirklich eine einmalige Sache gewesen sein, in beiderlei Wortsinne? Zum historischen Straßenfest anlässlich des Dorfjubiläums vor zwei Jahren wuchs Flinsbach über sich hinaus und zog Menschenmassen an wie selten zuvor. An diesen überragenden Erfolg wollte man eigentlich anknüpfen im Dorf und etwas Ähnliches in regelmäßigem Turnus auf die Beine stellen, ja, gar zu einer festen Institution werden lassen. Doch daraus wird wohl nichts.

Gescheitert ist das Vorhaben vorerst am Mangel an Helfern, die ein solches Fest, das vor allem von der Arbeitskraft der Vereine lebt, nun mal braucht. Oder etwa doch nicht gescheitert? Ortsvorsteher Klaus Vierling bedauert, dass es weder 2016 noch 2017 reichte, um ein rustikal-uriges und urtümliches Straßenfest aus der Kornsgasse zu stampfen. Im September hätte man gerne die Dreschflegel wieder ausgepackt und das Festbankett für die landwirtschaftlich geprägte Party im 550-Seelen-Dorf bestückt und die Leiterwagen geschmückt. "Unser Straßenfest für 2018 findet mangels Beteiligung und Interesse nicht statt", musste man jetzt kurz und knapp verkünden. Doch der Ortsvorsteher lässt auch durchblicken, dass es eventuell einen Ersatz geben könnte.

Seine Stellvertreterin Anke Vierling verrät, was den Vereinen vorschwebt: Ein Tanzabend könnte es werden. Doch sie rudert gleich wieder zurück: "Aber nur eventuell. Die Überlegungen stecken noch in der Anfangsphase." Die Chancen scheinen dennoch nicht schlecht, dass es mit dem frischen Wind trotz aller Vorsicht etwas werden könnte. Zwar scheiterte die zweite Auflage des Publikumsmagneten, ein Straßenfest mit Nostalgie-Charakter in Zeitreise-Qualität, an der Kapazität der alteingesessenen Vereine, die mit Nachwuchsproblemen kämpfen, dennoch hat sich die Jugend in einem der kleinsten Dörfer der Region nicht aus dem seit Generationen funktionierenden Vereinssystem verabschiedet.

Im Gegenteil: Gleich zwei neue Vereinigungen hat das gesellschaftliche Leben in einem Dorf im ländlichen Raum, der oft und gerne totgesagt wird, hervorgebracht. Die "Flinsbacher Jugend" hat sich zusammen getan und ist noch in der "Entwicklungsphase", wie Anke Vierling berichtet. Vergangene Woche haben außerdem Flinsbacher Frauen bei einer Gründungsversammlung den "Kaffeeklatsch" zu einer Institution werden lassen. Alle zwei Wochen trifft man sich mittwochs in der Verwaltungsstelle und kredenzt Leckeres aus ländlichen Küchen, um Alt und Jung an einen Tisch zu bringen. Beide Neugründungen haben noch nicht den Status eines eingetragenen Vereins, sind jedoch auf dem besten Weg dorthin.

Die "alteingesessenen" Vereine wie Feuerwehr, gemischter Chor "Frohsinn", Posaunenchor oder Tennisclub sind mit den Veranstaltungen, die sie im Jahr ausrichten, ausgelastet, berichtet Klaus Vierling. Auch "Nikolaus and Friends", ein sehr aktiver Freundeskreis, habe signalisiert, dass man auch mal Feste feiern wolle, ohne hinter der Theke zu stehen. Die "Blue Dragons" setzten sich zudem vorwiegend aus Mitgliedern außerhalb des Dorfes zusammen und seien schon deshalb eher weniger an traditionsschwangeren Festen interessiert.

Ein Dorf, in dem bald jeder Bewohner in mindestens einem Verein Mitglied ist und in dem die ländlichen Strukturen noch gepflegt werden, muss also die Balance finden zwischen altem Brauch und Innovation und vielleicht irgendwo dazwischen neue Ideen realisieren, die beidem gerecht werden. Vielleicht klappt es ja mit dem Tanzabend. Vielleicht nächstes Jahr.