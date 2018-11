In Elsenz investiert die Stadt bis 2020 1,5 Millionen Euro in die Infrastruktur für schnelles Internet, 950.000 Euro davon sind Zuschüsse. Außerdem wird die Freizeitanlage am See erweitert und das Seehaus saniert (400.000 Euro).

In Richen wird eine Rad- und Fußwegeverbindung vom Wohngebiet in den Ortskern und außerdem ein großer Abenteuerspielplatz geschaffen (etwa 270.000 Euro).

In Adelshofen wird der Verbindungsweg zwischen Friedhof und Hilsbacher Straße ausgebaut (220.000 Euro).

Radwegbau und Ehrenmal-Sanierung bestimmen die Investitionen in Kleingartach (320.000 Euro).

In Rohrbach werden Kanäle saniert und Gehwege gerichtet; 710.000 Euro sind hierfür bis 2020 eingeplant.

Straßensanierungen und die Erweiterung des Gewerbegebiets "Sulzfelder Straße IV" sind Maßnahmen im Stadtteil Mühlbach, die sich die Kommune rund 200.000 Euro kosten lässt. (guz)