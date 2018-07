Von Günther Keller

Helmstadt/Neckarbischofsheim. Helmstadts Pfarrer Steffen Haselbach hat schon mal ein bisschen gerechnet: Die etwas mehr als 400 Quadratmeter, die das evangelische Gemeindehaus im Kinderschulweg misst, wären nach Maßgabe der Landeskirche auch künftig förderfähig, wenn die Kirchengemeinde 2000 Mitglieder hätte. Sie zählt jedoch nur 1050 Protestanten. Die quantitative Lücke könnte geschlossen werden, wenn man die Flinsbacher und Bargener hinzunimmt. Dann käme man ziemlich genau auf jene Mitglieder-Flächen-Relation, die das in diesem Jahr angelaufene Liegenschaftsprojekt anstrebt. Könnte also eine Fusion der drei bisher selbstständigen Kirchengemeinden eine (Teil-)Lösung für das örtliche Überkapazitätenproblem sein? "So weit sind wir noch lange nicht", sagt Pfarrer Haselbach, der Ende 2019 in den Ruhestand gehen wird. Aber das Thema ist in der Diskussion.

Dass in den nächsten Jahren einige kirchliche Immobilien auf den Markt kommen werden, ist unzweifelhaft: Die Kirchengemeinden haben einen Flächen-Überhang von etwa 40 Prozent, ergab eine Untersuchung. Schnäppchenjäger sollten sich aber nicht zu früh freuen, denn es wird keinen Ausverkauf "auf Teufel komm raus" geben.

Das musste jetzt auch Neckarbischofsheims Bürgermeisterin Tanja Grether erfahren, als es um die Zukunft der als Gemeindehaus genutzten Zehntscheune ging. Die Kirchengemeinde hatte das Gemäuer neben der Stadtkirche vor beinahe 40 Jahren zu einem eher symbolischen Preis von der Stadt übernommen - allerdings als Bauruine. Eine Rückabwicklung des Deals für ein paar Euro wird es eher nicht geben. "Wir können der Stadt das Gebäude nicht schenken" sagt Dekanin Christiane Glöckner-Lang - zumal ein Gutachten auf einen Verkehrswert von rund 430.000 Euro kam.

Ähnlich sieht es mit der Zehntscheune in Neckarbischofsheim (rechts) aus. Dort ist man in Verhandlungen mit der Kommune. Fotos: Günther Keller

Inzwischen deutet sich vage eine Kompromisslösung an. Demnach könnte die Kommune das Gebäude erwerben, der Grund und Boden bliebe ähnlich wie bei Erbpachtverträgen bei der Kirche, die das "repräsentative Haus" (Dekanin Glöckner-Lang) dann nach Bedarf anmieten würde. Grundsätzlich kann sich das auch die Bürgermeisterin vorstellen, nimmt doch die Zehntscheune seit dem Abbruch der Stadthalle einen noch wichtigeren Platz unter den örtlichen Veranstaltungsräumen ein.

Und nach wie vor grundsätzlich denkbar ist auch ein Verkauf an einen privaten Interessenten. Und tatsächlich hatte sich ein örtlicher Unternehmer die Räumlichkeiten in der Stadtmitte angesehen - und dann befunden, dass ein Umbau zu einem Bürotrakt doch zu aufwändig werden könnte.

In Flinsbach hat sich die Kirchengemeinde momentan etwas Luft verschafft, indem sie den Gemeindesaal an die Sozialstation vermietet hat. Im benachbarten Bargen könnte das schmucke Gemeindehaus zum Problem werden: Sollte die kirchliche Arbeit auf eine Gemeindefusion im Wollen- und Schwarzbachtal hinauslaufen, wäre das historische Gebäude obsolet. In lockeren Diskussionsrunden kam die Idee auf, eventuell eine Tagespflegeeinrichtung einzurichten. Ob dann die politische Gemeinde mit einsteigen könnte, ist nach Ansicht von Bürgermeister Wolfgang Jürriens derzeit noch rein spekulativ

Vier Jahre haben die Kirchengemeinden Zeit, die Immobilienfrage zu klären. Die Kirche ist zwar reich, aber in erster Linie steinreich: Sie hat zu viele Gebäude, die eine Menge Geld kosten, aber zu wenig genutzt werden. Mittel, die in Instandhaltungen fließen, fehlen dann bei der Seelsorge. Deshalb hat die Landeskirche für jede Gemeinden eine Bedarfsfläche errechnet - für diese Flächen gibt es noch Zuschüsse. Wird die Maßzahl überschritten, muss die Kirchengemeinde den Gebäudeunterhalt voll aus der eigenen Tasche bestreiten.