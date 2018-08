Im Hof der Feuerwehr gibt es das begehrte Sauerkraut. Um den Besuchern zusätzlich Schatten zu bieten, will die Gemeinde mehr Sonnenschirme ordern, falls es sehr heiß werden sollte. Fotos: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. "Gibt’s was Neues beim Sauerkrautmarkt?" wollte die Rhein-Neckar-Zeitung von Helmstadts Bürgermeister wissen. "Es ist schwierig, in solch ein super besuchtes Event neue Highlights reinzubringen", entgegnet Wolfgang Jürriens. Doch vielleicht ist genau dies eines der Erfolgsrezepte dieses "Mega-Events", das am kommenden Mittwoch, 15. August, das kleine Dorf wieder zum großen Anziehungspunkt für die Region macht.

Die Tausenden Besucher wissen nämlich, was sie erwartet. Der Bürgermeister spricht von "altbewährter Tradition", und sogar das Wetter scheint planbar: "Es wird natürlich wieder die Sonne scheinen", versichert Wolfgang Jürriens. Wie denn auch nicht? Der Erntemarkt scheint ein Synonym zu sein für gutes Wetter, jedenfalls in den vergangenen zehn Jahren. Wenngleich: Könnte das Wetter dieses Jahr gar zu gut werden? Sind Sauerkraut und Rippchen bei über 30 Grad nicht zu viel des Guten?

"Es werden Temperaturen herrschen, wie es sich für den Sauerkrautmarkt gehört", ist der Bürgermeister zuversichtlich. Falls doch nicht, sei man auch darauf vorbereitet und wolle möglicherweise mit einem Wasserschlauch für Abkühlung sorgen. In einem Hof vielleicht könne man mit dosiertem Nass schwitzenden Besuchern Erfrischung bieten. Auch mit zusätzlichen Sonnenschirmen werde man für Schatten sorgen.

Bereits einen Tag vor dem Fest weht dem Bürgermeister der würzige Duft des Sauerkrauts in die Nase, wenn im Vereinsheim der Feuerwehr der Kessel dampft und das Traditionsgericht vorbereitet wird. Lucia Mattern von den Landfrauen veredelt 110 Kilogramm Kraut zur schmackhaften Beilage, die mit den so typischen Gewürzen wie Lorbeer, Wacholder und Kümmel ihren unverwechselbaren Geschmack erhält. Dazu gibt sie außerdem ein paar "geheime Zutaten", die dem vergorenen Kohl erst das gewisse Etwas verleihen. "Das muss so sein, damit das Sauerkraut einzigartig wird", verrät Lucia Mattern, die außerdem Berge von Zwiebeln schneidet.

Der Bürgermeister hat indes keinerlei Befürchtungen, dass das begehrteste Menü des Erntemarktes wieder knapp werden könnte. Denn in diesem Jahr soll auch im "Schiecke-Hof" bei der örtlichen Bäckerei Mittagessen geboten werden.

Den logistischen und organisatorischen Kraftakt, alle sogenannten "fliegenden Händler" unter einen Hut zu bekommen, hat die Gemeinde bereits vor Jahren in die Hände der "Genossenschaft der Markthändler" gegeben. Zudem rüsten sich zehn von rund 30 Vereinen des Dorfes für den Mammut-Arbeitseinsatz. Nie habe ein Mangel an Helfern ernsthaft die Beteiligung der Vereine gefährdet, sagt Jürriens. "Alle gehen schon sehr früh in die Helfer-Akquise." Das örtliche DRK wird jedoch, nachdem es im letzten Jahr aufgelöst wurde, nicht mehr für Notfälle bereit stehen. Der Arbeiter- und Samariterbund (ASB) übernimmt nun den Rettungsdienst. Auch Polizei und Sicherheitsdienst werden präsent sein; außerdem kommt der Fernsehsender RTL.

Bürgermeister Jürriens wird den Sauerkrautmarkt am kommenden Mittwoch um 13.30 Uhr im Feuerwehrhof des Rathauses mit dem Fassbieranstich eröffnen. Die Stände und Buden, die sich durch den gesamten Ortskern schlängeln, sind bereits ab 10 Uhr geöffnet.