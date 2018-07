Japanische Lebensart will Michael Rusche mit Bonsais und Kois in deutsche Häuser bringen. Die Idee droht zu scheitern. Foto: Keller

Von Günther Keller

Helmstadt-Flinsbach. Fast 20 Jahre lang gingen am Flinsbacher Ortsrand Amtstierärzte ein und aus, bescheinigten anstandslos einwandfreie Wasserqualität und ordentliche Tierhaltung. Der Fiskus kassierte selbstverständlich die beim Tierhandel fällige Umsatzsteuer, die Kommune erhob die Abwassergebühr und listete das Koi-Geschäft in ihrem Firmenverzeichnis. Regionale Prominenz holte sich hier ihre Prachtkarpfen und auch Rat, wenn der teure Schuppenträger Schnappatmung bekam. War alles illegal? Zumindest war es nicht genehmigt. Jahrzehntelange Versäumnisse und ebenso lange unbeanstandete Abläufe fallen jetzt dem neuen Inhaber vor die Füße. Dem Betrieb droht die Schließung.

Michael Rusche ist ein Bär von Mann, aber wenn es um seine Kois geht, wird er sentimental. "Wo soll ich denn mit den Tieren hin?", fragt er ratlos. Eigentlich hätte er auf amtliche Anweisung bereits bis zum vergangenen Samstag die Betonbecken, in denen etwa 1000 japanische Zuchtkarpfen schwimmen, leeren müssen. Das Geschäft, so das Hauptargument der Baurechtsbehörde in Heidelberg, sei als Gärtnerei angemeldet; im Hauental werde aber vorwiegend Handel betrieben - und das erfordere eine Nutzungsänderung.

Sachlich kann der 42-jährige Rusche dem Amt kaum widersprechen: Tatsächlich war das Gewächshaus vor über 30 Jahren für die Pflanzenzucht errichtet worden. Als das Interesse für exotischen Gewächse abflaute, sattelte der damalige Eigentümer Joseph Kretschmann in den 1990er-Jahren mehr und mehr in das florierende Koi-Geschäft um. Kretschmann galt in der Szene bald als ein absoluter Experte und als einer der größeren Direktimporteure der Karpfen aus Fernost. Als er vor zwei Jahren einen Nachfolger suchte, wurde er mit Michael Rusche schnell handelseinig: Rusche, seit Jugendjahren ein eingefleischter Japan-Begeisterter und Koi-Freund, übernahm den Laden. "Dafür verkaufte ich Haus und Hof", schildert er.

Dass er den Betrieb, der heute unter "miru3" firmiert, ziemlich blauäugig übernahm, will Rusche gar nicht abstreiten: "Der Voreigentümer hatte einen guten Ruf, und ich ging davon aus, dass alles seine Richtigkeit hat." Dieser Irrtum war der erste Fehler. Der zweite: Rusche selbst weckte schlafende Hunde, als er eine geplante Erweiterung des derzeitigen Sechs-Mann-Betriebs auf ein rechtlich einwandfreies Fundament stellen wollte. Für den aufblühenden Garten- und Landschaftsbau mit Schwerpunkt Teichanlage sollte eine Geräte- und Fahrzeughalle neben dem Gewächshaus errichtet werden. Anschließen sollte sich ein kleiner Bonsai-Park mit Baumschule.

Aber in Ortsrandlage bauen zu wollen, kann ein kompliziertes Verfahren auslösen. Der Bebauungsplan müsste geändert werden, ein Öko-Gutachten ist abverlangt, eine Umweltverträglichkeitsprüfung wäre nötig. Das alles ist nicht für ein paar Euro zu haben. "Ich nehme der Natur doch nichts weg", meint Rusche und ärgert sich, dass er für einen fünfstelligen Betrag ein Grundstück gekauft hat, das er vermutlich nur sehr eingeschränkt nutzen darf. "So langsam verliere ich die Lust", sagt er.

Bürgermeister Wolfgang Jürriens spricht von einer "schwierigen Situation". Dass ein Gewerbebetrieb, der knapp zwei Jahrzehnte ohne Beanstandungen lief, nun mit einem Federstrich gesetzwidrig sein soll, "verstehe ich auch nicht", erklärte der Rathauschef gegenüber der RNZ und schiebt nach: "Das ist Deutschland halt." Die Gemeindeverwaltung werde versuchen, Einfluss zu nehmen, nachdem sowohl Gemeinderat als auch Flinsbacher Ortschaftsrat Rusches Pläne einmütig gutgeheißen hätten. Dass es mit dem Bauvorhaben im Außenbereich Probleme geben werde, sei allerdings absehbar gewesen, denn aufgrund der Lage und innerhalb des Naturparks Neckar-Odenwald gälten besondere Vorschriften.

Jürriens rät Rusche zu Durchhaltevermögen: Die Kommune wolle das Unternehmen in Flinsbach halten und nicht noch weitere Arbeitsplätze im Ort verlieren. Der Angesprochene hört die Botschaft wohl: "Ich hätte hier noch viel vor."