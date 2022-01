Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen/Schwarzach. Wer im Wald spazieren geht, denkt nicht über Zuständigkeiten nach. Wer wandert, genießt die Natur, hat aber meist keine Ahnung, wer ein schützendes Auge auf diese Natur hat. Dass es vor zwei Jahren eine große Umstrukturierung gab, die dazu führte, dass die Zuständigkeiten in Sachen Wald jetzt anderes verteilt sind, ist für den Spaziergänger wohl keine allzu spannende Sache – und in den Köpfen der Bevölkerung noch nicht wirklich angekommen, meint Udo Banspach. Der Helmstadter aber wird nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen und betont, dass der nachhaltige Umgang mit dem Wald Staatssache ist. Er will die Forstreform, jetzt, zwei Jahre nach ihrer Realisierung, nochmals erklären, weil er findet, dass sich die Beschäftigung mit dem Wald und der Ämter, die ihn in ihrer Obhut haben, durchaus lohnt.

Banspach ist selbst im Ursprungsberuf mit dem Wald fest verwurzelt: Der Förster arbeitet aber seit zwei Jahren bei "Forst BW" in Schwarzach, und es ist ihm ein großes Anliegen, zu verdeutlichen, was diese "Anstalt des öffentlichen Rechts", die auch für Waldgebiete im Kraichgau zuständig ist, eigentlich so macht. "Wir wollen vorbildlich sein in Ökologie", verdeutlicht der 53-Jährige.

Die "Forst BW" ist, seit sich die Struktur im Forstbereich in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2020 grundlegend geändert hat, ein eigenständiges Unternehmen. Es gab eine Forstreform, die im Zuge des Kartellstreits über die Rundholzvermarktung stattgefunden hat. Bis dahin waren die 44 Kreisforstämter in den Landkreisen für alle Wälder (Kommunal- und Privatwald sowie Staatswald) innerhalb des jeweiligen Landkreises zuständig.

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde die Bewirtschaftung des Staatswaldes, der im Besitz des Landes Baden-Württemberg ist, auf die neu gegründete "Forst BW", die rund 13.000 Hektar Wald betreut und in Schwarzach rund 70 Mitarbeiter beschäftigt, übertragen. "Die Kreisforstämter sind seither weiterhin für den Kommunal- und Privatwald zuständig, aber nicht mehr für den Staatswald. Es gibt jetzt nicht mehr das ‚Einheitsforstamt‘, in dem alle Waldbesitzer beisammen sind", erläutert Banspach, der sich mit der Reform ebenfalls verändert hat, nämlich vom Förster zum Geschäftsbereichsleiter. In dieser Funktion ist er vorwiegend für Waldpädagogik, Naturschutz, Zertifizierung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. "Jetzt decken wir einen größeren Raum ab und der Gemeindewald liegt dazwischen. Da werden auch die Wege weiter", sagt er. Die Aufgabenbereiche der Innendienst-Mitarbeitenden wurden ebenfalls völlig neu kreiert.

Die Betriebszentrale hat ihren Sitz in Tübingen-Bebenhausen. Die Bewirtschaftung der Waldflächen vor Ort übernehmen 21 Forstbezirke – landesweit. Einer dieser Bezirke hat seinen Sitz in Schwarzach. Er erstreckt sich von Mannheim bis Wertheim, eine Grenze verläuft entlang der Sinsheimer Autobahn. Die Firma betreut Staatswaldflächen in den sechs Stadt- und Landkreisen: Rhein-Neckar, Heidelberg, Mannheim, Neckar-Odenwald, Heilbronn und Main-Tauber. Sie ist dabei zuständig für die Bewirtschaftung von mehr als 324.000 Hektar Staatswald – das entspricht einem Viertel der Waldfläche Baden-Württembergs – und ist damit der größte Forstbetrieb des Landes. "Wir haben das Ziel, ökologisch vorbildlich, sozial ausgewogen und ökonomisch erfolgreich zu arbeiten", verdeutlicht Banspach, der lange Zeit als Revierleiter in Reichartshausen arbeitete: "Im Sinne des Waldes und der Menschen ist das Prinzip der Nachhaltigkeit die Grundlage unserer Tätigkeit." Dazu trägt nicht nur der in Helmstadt-Bargen Lebende bei, sondern darüber hinaus sind rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dieses Ziel landesweit unterwegs. Doch der Spaziergänger, der darf weiterhin die Natur genießen.