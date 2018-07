Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Wer mehr als 100 Turmfalken "aufgezogen" hat, beweist nicht nur eine besondere Vorliebe für Greifvögel, sondern überhaupt zur Natur. Als Walter Zota 1991 in sein neues Haus zog, wurden auch die Erstbewohner des Brutkastens flügge, den der 61-Jährige zusammen genagelt und unter dem Giebel des gerade fertig gestellten Eigenheims befestigt hatte.

Seither wohnen sie Wand an Wand und pflegen ein enges nachbarschaftliches Verhältnis, die Zotas und die Turmfalken. Durchgehend, Jahr für Jahr, war die Behausung unterm Giebel mit Turmfalkenfamilien belegt.

Doch es gab auch harte Zeiten: Etwa das Frühjahr vor drei Jahren, das so nass war, dass das Grundnahrungsmittel der Greifvögel regelrecht absoff - die Feldmäuse. So schleppte die Mutter jede Menge Regenwürmer an. Die jedoch nicht ausreichten, um die Brut durchzubringen.

Walter Zota rettete die Tiere, indem er sie zur Deutschen Greifenwarte auf der Burg Guttenberg in Haßmersheim brachte, wo sie aufgepäppelt wurden. "Sonst wären sie verhungert", so Walter Zota, der im Auftrag des Nabu Kirchtürme nach Nachwuchs an Eulen, Dohlen oder Falken kontrolliert.

Die Nachkommen der Turmfalken sind inzwischen ausgeflogen. Doch bis sie flügge sind, müssen die Eltern reichlich Mäuse anschleppen. Fotos: Christiane Barth

Doch seit etwa fünf Jahren hat sich die Schleiereule rar gemacht. Waldohreule und Kauz jedoch sind im Wald für aufmerksame Lauscher durchaus auszumachen. Was für den Rückgang der Schleiereule verantwortlich ist?

"Vielleicht liegt es am Uhu", vermutet Walter Zota, der schon Mitte der 80-er Jahre zusammen mit dem Nabu Aglasterhausen und mit Walter Edler, ebenfalls Hobbyornithologe aus Helmstadt, im nahen Odenwald sogenannte Kombi-Nistkästen für Eule und Turmfalke in den Kirchtürmen aufhängte.

Die Population der Wanderfalken hat indes wieder zugenommen, seit das Insektizit DDT, das zu einem katastrophaler Bestandsrückgang geführt hatte, verboten wurde und entlang des Neckartals reichlich Nistkästen an den Felswänden installiert wurden.

Auch ulkige Situationen hat Zota schon mit dem Turmfalkennachwuchs erlebt. So ist ein Jungvogel nach den ersten, etwas missglückten Flugversuchen geradewegs und ohne viel Federlesens ins Wohnzimmer der Zotas marschiert. Ein Glück, dass der Familienhund nicht auf den Überraschungsgast aufmerksam wurde.

Doch nicht nur die Turmfalken fühlen sich wohl auf dem Grundstück der Zotas, auch Schwalben brüten, Fledermäuse finden Unterschlupf, Singvögel werden mit eigens konzipierten Nistkästen eingeladen. Am meisten liegt dem Naturschützer nun am Herzen: "Wenn die Bauern und Grundstücksbesitzer doch die Bäume stehen lassen würden."

Weiterhin wünscht sich der Vogelkundler Nachahmer: Naturnahe Menschen also, die im eigenen Garten Platz für Nistkästen finden. Doch Walter Zota gibt auch zu bedenken: "Das Aufhängen alleine reicht nicht: Man muss die Kästen auch jedes Jahr sauber machen." Wer sich die Mühe macht, wird reich belohnt: Mit einem Pfeifkonzert direkt vor der Terrassentür und viel gefiedertem Nachwuchs.