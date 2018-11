Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Gleich zwei Bauwerke, die Anwohner von Elsenz und Schwarzbach vor Hochwassergefahren von Fluten schützen sollen, sind jetzt einsatzbereit. Die Hochwasserrückhaltebecken "Zeller Weg" und "Heldenwiesen" sind abgesehen von kleinen Abschlussarbeiten fertiggestellt und werden der Öffentlichkeit am Samstag, 24. November, 11.30 Uhr, mit Fotos und Plänen im Vereinsheim des TSV Helmstadt präsentiert. Anschließend kann man die Bauwerke vor Ort zu besichtigen. "Wir sind froh, dass wir den Bürgern, die in der Vergangenheit bei Hochwasser um Haus und Hof bangten, mehr Sicherheit geben können", wertet Helmstadt-Bargens Bürgermeister Wolfgang Jürriens die Projekte.

In einem Abschlussgespräch mit Gerold Werner, Geschäftsführer des in Waibstadt ansässigen Zweckverbands "Hochwasserschutz Einzugsgebiet Elsenz/Schwarzbach", und mit Diplom-Ingenieur Mirco Büchler vom Sinsheimer Büro Willaredt dankte Bürgermeister Jürriens für die gute Zusammenarbeit bei "diesen beiden Großprojekten". Auch wenn der Zeitplan nicht ganz eingehalten werden konnte, sei man zufrieden mit dem Verlauf der Maßnahmen, meinte Werner. "Ein großes Dankeschön geht an die Anwohner, die vom Bau des HRB Heldenwiesen betroffen waren." Dieses befindet sich am Helmstadter Ortsausgang Richtung Aglasterhausen. Hier sei die direkte Baustellenzufahrt von der Bundesstraße 292 ein großer Vorteil und "alles andere als selbstverständlich" gewesen.

Das markante Bauwerk "Heldenwiesen" an der Bundesstraße B 292 bietet Hochwasserschutz und ist gleichzeitig ökologisch durchlässig. Fotos: Berthold Jürriens

Für das überörtliche Becken hatte Büchler beeindruckende Zahlen parat. So beanspruchen die "Heldenwiesen" eine Fläche von rund 9000 Quadratmetern. "Eine Wassermenge von fast 160.000 Kubikmetern kann dort gespeichert werden und somit vor den Gefahren eines Hochwassers schützen wie es sich - statistisch gesehen - einmal in 100 Jahren ereignet." Die Länge der Dammkrone betrage 155 Meter. Wer aktuell vor dem massiven Betonbauwerk steht, das bei Sturzregen die Fluten regulieren soll, dem muss die Anlage fast überdimensioniert vorkommen, denn auch der Schwarzbach-Pegel ist wegen der Trockenheit auf einem Niedrigstand. Wer allerdings erlebt hat, wie bei vergangenen Wolkenbrüchen die Flut durch Helmstadt und Nachbargemeinden rauschte, ist froh über die Anlage und ihre Ausmaße.

Das Durchlassbauwerk, das an den Schwarzbach gebaut wurde, bietet laut Werner eine bundesweite Besonderheit: "Entlang des Schwarzbachs wurde eine Flugroute der Fledermäuse festgestellt, und wir sorgen auf Wunsch des Naturschutzes dort für eine ökologische Durchlässigkeit." Diese ökologische Durchlässigkeit" ist durchaus wörtlich zu nehmen: Das massive Bauwerk weist eine Flugschneise für die Flattertiere auf. Bei drohendem Hochwasser wird sie geschlossen.

Das örtliche Becken "Zeller Weg" ist zwar kleiner dimensioniert, dennoch sei das neue Einstauvolumen von 70.000 Kubikmetern eine wesentliche Verbesserung, so Büchler. "Der Ausbau der Hochwasserentlastungsanlage war dringend notwendig", ergänzte Bürgermeister Jürriens. Zwischenzeitlich hatte die Verwaltung mit Feuerwehr und Anwohnern eine mobile Hochwassersperre installiert, um Schlimmeres bei Starkregen im Bereich Asbacher Straße und der Wengertenstraße zu verhindern. "Die ist nun nicht mehr notwendig." Bühler verwies auf die Verlängerung des Damms von 100 auf 160 Meter und eine Erhöhung der Dammkrone auf fünf Meter. Kanalverlegungen, die Schaffung von Stauraum, Verdolung, Profilierungen sowie Modellierungen gehören ebenfalls zu den Schutzmaßnahmen.

Auch bei diesem rund zwei Millionen Euro teuren Projekt hat das Land großzügige Zuschüsse fließen lassen, genauso wie beim doppelt so teuren Rückhaltebecken Heldenwiesen. Die genauen Zahlen sollen bei der Vorstellung der Bauwerke präsentiert werden. Einig ist man sich, dass jeder Euro eine gute Investition für den Schutz der Bürger ist, damit sich Katastrophen wie im Dezember 1993 und Juni 1994 nicht wiederholen.