Helmstadt-Bargen. (bju) Was sich bereits im Frühjahr zu Beginn der Teilsanierung der Schwarzbachhalle zeigte, setzt sich nach Worten von Haupt- und Bauamtsleiter Joachim Weschbach und Uwe Menrath vom technischen Bauamt fort: "Die Arbeiten schreiten weiter gut voran. Wenn nichts Unerwartetes eintrifft, können wir die Duschen und Umkleideräume der Schwarzbachhalle ab 1. Dezember für die Nutzung wieder freigeben, wenn es die Corona-Bedingungen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zulassen", sagt Menrath. Absolut zufrieden sei man mit den Firmen und Handwerkern, die aufgrund der Corona-Maßnahmen weitere Herausforderungen zu bewältigen hatten und deren Arbeit.

Bei der Besichtigung der Baustelle sagt Bürgermeister Wolfgang Jürriens, dass es sich um eine Teilsanierung handelt, bei der vom Dach und der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen über Wasserleitungen, Elektro und LED-Beleuchtung im Innen-und Außenbereich bis hin zu den Sanitärinstallationen vieles modernisiert worden sei. Das Gebäude aus dem Jahr 1986, das als wichtige Sport- und Kulturstätte im Ort gilt, sei mit der Investition von rund 2,3 Millionen Euro für die Zukunft gut gerüstet, erklärt der Verwaltungs-Chef weiter.

Eine Warmwasserbereitung durch eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach und Präsenzmelder im Gebäude, die sich an Bewegungen und Tageslicht anpassen, werden zukünftig für Energieeinsparung sorgen. "Dass jemand vergisst, das Licht auszuschalten, gehört der Vergangenheit an", freut sich Menrath. Und kontaktlose Armaturen seien nicht nur in Pandemie-Zeiten ein Vorteil, ergänzt Weschbach. Das barrierefreie WC wurde ebenfalls erneuert. Auch die Arbeiten an den Toiletten im Foyer im Eingangsbereich, das insgesamt größer gestaltet wird, stehen kurz vor dem Abschluss. Neben den unterschiedlichen Farben der Umkleideräume, bekommt auch die Halle einige neue farbliche Auffrischungen.

Bei der Prallwand zeigen sich einige "gescheiterte" Experimente durch unterschiedliche Anstriche, aber "hier werden wir nichts Großartiges ändern. Das notwendige komplette Abschleifen und eine neue Farbgebung hätten weitere hohe Ausgaben verursacht", erklärt Jürriens. In Kürze wird auch das Baugerüst abgebaut. Dann erhält der Eingangsbereich nicht nur eine neue Tür, sondern an den Außenwänden werden auch Figuren auf das zukünftige rege Treiben in der Schwarzbachhalle hinweisen.