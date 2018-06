Statt eines Bades in der Menge nahmen die "Schrubbers" eine Dusche im Abendkleid unterm Rasensprenger. (v.l.n.r.) Inge Schweickert, Jutta Brinkmann, Corinna Heiß, Beate Nuss, Susanne Kammerer und Martina Sigmann. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Mit Abendkleidern unter Flutlicht auf dem Sportplatz unter dem Rasensprenger duschen? Das gibt es wohl nur bei den "Schrubbers", die sich nach ihrem dreistündigen hitzigen Konzert diesen Spaß erlaubten und mit einem gemeinsamen "Diver" ihr zehnjähriges Jubiläum klitschnass zu Ende feierten. Harald Reichard, Vorsitzender des TSV Helmstadt, der zum Konzert eingeladen hatte, nahm es mit Humor. Schließlich hatte er schon während des Konzerts für die Erfrischung der Damen gesorgt und sich als charmante Servicekraft auf der Bühne erwiesen.

"Hallo Helmstadt" hallte es von der Bühne, und den sechs Damen in Kittelschürzen und Birkenstock schmetterten die Besucher in der vollen Schwarzbachhalle ein lautstarkes "Hallo Schrubbers" entgegen. Das Konzert "Dahoam" der "einzigen Kraichgauer Frauenband", die ihr zehnjähriges Jubiläum im Heimatort feierte, ließ kein Auge trocken und kein Zwerchfell ohne Muskelkater nach Hause gehen.

Corinna Heiß (Gesang), Beate Nuss (Bass), Inge Schweickert (Schlagzeug), Jutta Brinkmann (Gesang), Martina Siegmann (Gitarre) und Susanne Kammerer (Keyboard) erwiesen sich erneut als musikalisches Phänomen, die mit Texten über Probleme ihrer Geschlechtsgenossinnen genauso begeisterten wie mit den üblichen Klischees der "Nichts-auf-die-Reihe-Krieger", nämlich der Männerwelt.

"Zehn Jahre und kein bisschen leise", so lautet das Konzertmotto, erzählte das selbst ernannte "Bühnenferkel" Kammerer, die mit ihren spontanen Sprüchen selbst ihre Bandkolleginnen immer wieder überrascht und die Zuhörer warnt, dass sie "all das erfahren, was nie wissen" wollten. Kammerer übernimmt die Rolle der perfekten Comedy-Unterhalterin, sorgt für ungeahnte Lachanfälle, und natürlich werden vor allem die Männer durch den Kakao gezogen.

Musikalisch sind die Damen nach zehn Jahren gereift. Dazu passen die wunderbaren Stimmen von Heiß und Brinkmann, die sich harmonisch ergänzen. Falscher Ton vom Keyboard, zu früher Einsatz - alles zweitrangig, denn die Band will einfach nur Spaß haben. Das geht direkt aufs Publikum über.

Bekannte Schlager- und Popmelodien müssen bei den "Schrubbers" für Texte herhalten, auf die das Kraichgauer Publikum anscheinend gewartet hat. "La Paloma" wird zum Abgesang auf die weibliche Menstruation. "O.b. und Carefree, ade …" singt schon bald das weibliche Publikum mit. Aus "Veronika, der Lenz ist da" wird "Ach, Monika, die Wechseljahr’", und natürlich werden die mittlerweile bekannten Schrubbers-Lieder wie "Orangenhaut" oder "Ich hab’ mich tausend Mal gewogen" frenetisch gefeiert.

Skurril, frivol, lustig und immer mit einem Augenzwinkern beleuchten die Musikerinnen die ewigen Vorurteile zwischen Mann und Frau und blicken wortwörtlich auch unter die Gürtellinie. Wie die "Aufklärungsarbeit zur Frage, warum Männer immer die Hände da unten haben?" Die beantworten die Ü50-Ladies humorvoll mit dem bekannten Lied von Trio "Da, da, da, er liegt nicht links, er liegt nicht rechts". Aber auch sonst müssen die Männer einiges erdulden, "weil wir über das singen, was wir lieb haben, auch wenn es weh tut", kündigt Kammerer an.