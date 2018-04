Im Schwarzwald will Patrick Bach Wanderer, Mountainbiker und Motorradfahrer überzeugen, dass Singen gar nicht so schwer ist. Foto: SWR

Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Singen können nur die, die das Talent dazu besitzen: So lautet zumindest die gängige Überzeugung. Patrick Bach aber ist diesbezüglich ganz anderer Meinung: "Jeder Mensch kann singen." Die Hürde vorm Mikro nimmt der Helmstadter seit einem Jahr einem ganz großen Publikum. Die zweite Staffel der Sendung "Bach! Auch du kannst singen" startet nun am Sonntag, 19. November, um 14.45 Uhr im SWR Fernsehen.

Der Musiklehrer am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Mosbach-Neckarelz und Lehrer der sogenannten "Complete Vocal Technique", einer besonderen Methode der Gesangstechnik, will möglichst viele Menschen zum Singen bringen. Eine Mission, die er seit dem Start der Sendung mit viel Raffinesse verfolgt. Der 41-jährige Musikpädagoge macht sich seine Aufgabe nicht leicht: Die unterschiedlichsten Stimmen muss er binnen kürzester Zeit zu einem harmonischen Chor vereinen und dabei auch Unterschiede fern jeglicher Tonlage vereinen: Jung und Alt, Christen und Muslime, Motorradfreaks und traditionsbewusste Naturfreunde.

In jeder Folge muss er Menschen, die dem Chorgesang bislang wenig verbunden waren, stimmlich trainieren, coachen und darüber hinaus ein Abschlusskonzert organisieren. In vier neuen Folgen, die im Schwarzwald, in Stuttgart, in einem Pflegeheim und einem Kinderhospiz spielen, hat der Chorcoach die Aufgabe, zu beweisen, dass seine Überzeugung Gültigkeit hat.

Die Herausforderungen der ersten Staffel waren nicht minder beachtlich: Im Zoo, in einer Klinik, im Multi-Kulti-Stadtviertel oder im Flüchtlingswohnheim übte sich der Musiklehrer in seiner Kunst, fürs Singen zu begeistern.

In der ersten Folge der zweiten Staffel muss Patrick Bach zunächst viel rhetorisches Geschick aufbringen, um im Schwarzwald Wanderer, Mountainbiker, Mitarbeiter des Nationalparks und Motorradfahrer für seine Mission zu gewinnen. Am Ende sollen alle ein "Schwarzwaldmedley" singen. Ob ihm der Spagat zwischen "Highway to Hell" und "Schwarzwaldmarie" gelingt?

Ins Pflegeheim "Glück im Winkel" in Neunkirchen reist das Fernsehteam in der zweiten Folge. Senioren, Pfleger und Familien stimmen sich ein auf stimmliche Höhenflüge. Patrick Bach schlägt dabei noch andere Brücken und führt Alt und Jung zusammen: "Singen verbindet und hält jung - auch über die Generationen hinweg", meint der Helmstadter, der es inzwischen zum "charismatischen Chorcoach aus dem Fernsehen" gebracht hat.

Die dritte Folge spielt in Stuttgart: Christen und Muslime sollen gemeinsam in Takt kommen. Zusammen mit Menschen verschiedener Glaubensrichtungen interpretiert Bach das Lied "Über den Wolken." Ein Zeichen setzen für Respekt und Toleranz: Auch das ist das Ziel.

In Freiburg bekommt der Chorcoach in der vierten Folge einen Einblick in die Lebenswelt der ambulanten Kinderhospizarbeit und trifft Betroffene und ihre Familien. Er besucht sie in ihrer häuslichen Umgebung, begegnet ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern. Für Patrick wird schnell deutlich: Es geht hier um Leben, nicht um den Tod. Es entsteht ein Chor, der ergreifend singt: "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg.

Info: Weitere Sendetermine am 26. November sowie 3. und 10. Dezember, jeweils 14.30 Uhr im SWR Fernsehen. "Bach! Auch du kannst singen - Ein Schwarzwaldmedley" wird am Sonntag, 19. November, um 14.45 Uhr ausgestrahlt.