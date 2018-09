Helmstadt-Bargen. (tw) Eine Reihe von Anregungen und Anliegen brachte der Bargener Ortsvorsteher Manfred Hönig in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. So bat er, regelmäßig über die Entwicklung der Einwohnerzahl zu informieren. Weiter bemängelte er die Ausführung der Mäharbeiten auf dem Friedhof des Teilorts und wies darauf hin, dass die Müllbehälter dort zweckentfremdet genutzt werden. Ebenso bat er die Gemeinde, auf die Verpflichtung zur Grabpflege hinzuweisen. Weiter sprach Hönig die Pflanzung von zwei bis drei Bäumen auf dem Kinderspielplatz sowie die Unterhaltung der Bachläufe und Entwässerungsgräben an. Weiter bedauerte er, dass der Ortschaftsrat nicht über eine beabsichtigte Stromleitungstrasse über den Wimpfener Forst zur Bargener Staxstraße informiert worden sei. Mit dem Hinweis, "die Parksituation in Bargen ist nicht mehr hinnehmbar", brachte Hönig zum Ausdruck, was im Ort viele bewegt. Busse, Lkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge kämen stellen- und zeitweise nicht mehr durch. Hier schlägt der Ortschaftsrat vor, die Anwohner, die ihre Fahrzeuge auf der Straße abstellen zu einem Infogespräch einzuladen.

Bürgermeister Jürriens bestätigte teilweise die Probleme. Die Bauhofmitarbeiter seien im Zusammenhang mit der Fertigstellung des neuen Bauhofs so eingebunden gewesen, dass verschiedene Pflegearbeiten nicht in der gewohnten Qualität geleistet werden konnten. Dies werde sich aber wieder einspielen, so Jürriens. Die Pflege der Wasserläufe werde noch durchgeführt. Die weiteren genannten Probleme sieht der Rathauschef in allen Ortsteilen und bestätigte, dass sich die Gemeinde mit Lösungen beschäftige. Besonders das Parkproblem stelle sich überall. Hier wurde bereits über einen eigenen Vollzugsdienst diskutiert.

Sebastian Stadler erfragte die Hintergründe zu der Aktion "Stadtradeln" im Rhein-Neckar-Kreis und monierte ebenfalls die fehlende Berichterstattung der Gemeinde über die Bevölkerungsentwicklung.

Klaus Vierling erfragte den Sachstand zu den vor Jahren angesprochenen Erhöhungen der Hallenmieten. Die örtlichen Einrichtungen sind beliebt und werden auch von Dritten genutzt. Hierfür sollte die Gemeinde die möglichen Einnahmen mitnehmen, schlug er die weitere Verfolgung der Mietanpassungen vor.

Nach dem Stand der Breitbandanbindung des Internetzugangs erkundigte sich Johannes Roß. Bei der Einweihung des Neubaugebiets Mühlenaue wurde von einer Telekomvertreterin für das Gebiet ein Anbindung mit 100 Mbit/S genannt. Über die weitere Anbindung der Ortsteile mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit sei kein neuer Sachstand bekannt, informierte der Bürgermeister den Gemeinderat.