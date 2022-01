Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Zurzeit sitzt sie über Büchern und lernt. Doch eigentlich ist es ihre große Leidenschaft, Bücher zu schreiben. Am liebsten Romane – und jetzt auch den ersten Krimi. Inga Berg lässt ihre Ideen, Gefühle und kreative Impulse mit Vorliebe in spannende Texte münden. Sie erprobt sich auf unterschiedliche Weise: Vor fünf Jahren veröffentlichte sie einige Youtube-Videos, auf denen sie ihre Gedichte live aus dem heimischen Wohnzimmer vortrug, und das, lange bevor das Format Livestream so derart aktuell wurde und ein immer größeres Publikum anlockt. Die Worte, Ideen und inneren Bilder wurden jedoch einfach zu umfangreich für einen kurzen Video-Clip. Daher besann sich die 55-Jährige wieder auf das klassische Medium Buch und suchte auch da ihren eigenen Weg.

Im vergangenen Jahr brachte sie einen Roman heraus, der auch als E-Book erhältlich ist: "Wo Anders". Jetzt hat sie ihren ersten Krimi fertig in der Schublade: "Mühlen-Trauma" heißt er. Er spielt in Heidelberg, der Heimatstadt der Autorin, die schon seit vielen Jahren in Helmstadt lebt, gerne lange, beschauliche Abende über dem Wollenbachtal genießt und das Landleben liebt. Derzeit aber steckt sie mitten in den Prüfungen für ihre Weiterbildung zur Heilerziehungspflegerin. An Literatur ist da nicht zu denken. Doch der Krimi soll dieses Jahr noch erscheinen, zumindest als E-Book, wünscht sich die Autorin und ist auf der Suche nach einem Verlag für das Taschenbuch.

Worum es geht? Marie, eine junge Frau aus Heidelberg, entkommt nur knapp einem Mordanschlag: Sie wird in ihrer eigenen Wohnung überwältigt und kurz darauf mit einem Gemisch aus Chloroform und Alkohol betäubt. Doch sie erwacht rechtzeitig und findet sich in ihrem Schlafzimmer wieder. Sie weiß nicht, wie lange sie betäubt war und warum sie plötzlich in ihrem Nachthemd steckt. Von Angst getrieben, steht sie auf. Hannah, ihre Ehefrau, kommt kurz darauf nach Hause und findet Marie völlig geschwächt im Flur liegend. Das Frauen-Paar fährt ins nahe gelegene Krankenhaus und flieht bald darauf in eine alte Mühle und das dazu gehörige Gesindehaus. Doch es gibt offenbar einen Mann, der Marie in den Wahnsinn treiben will.

Berg hat in ihrem Krimi eigene Erlebnisse mit fiktiven Elementen gekonnt verwoben, ebenso wie in ihrem Roman, in dem sich ein traumatisiertes Mädchen in ihre eigene Traumwelt flüchtet, um schrecklichen Erlebnissen zu entkommen. Bald wird jedoch ihre Schutzzone, die sie zwischen Traumwelt und Wirklichkeit errichtet hat, selbst zum Problem. Denn das, was die Realität zu sein scheint, zerfließt. Die Konturen werden immer verschwommener, und das Mädchen verliert die Kontrolle über ihre sorgfältig errichtete Schutzzone.

"Der Gedanke, meinen Roman ,Wo anders‘ als E-Book auf den Markt zu bringen, fesselte mich schon lange", bekennt Berg, die sich im Laufe ihres Lebens oft gewandelt hat. Als gelernte Chemisch-Technische Assistentin arbeitete sie nur in jungen Jahren, bevor sie drei Kinder zur Welt brachte. Inzwischen zählen ein Enkelkind, zwei Hunde, zwei Katzen und zwei Pferde zur Familie.

In den Jahren 1994/95 schrieb sie einige Berichte für die Rhein-Neckar-Zeitung. Ihr erster Roman "Wo anders" entstand schon im Jahr 2011 und 2012, ihren Lebensunterhalt verdiente sie damals als Tagesmutter. Doch erst neun Jahre später brachte sie ihn heraus – im Selbstverlag. Bei Lesungen rund um Sinsheim stellte sie ihn vor, auch 200 Buchexemplare fanden so ihren Absatz. In ihre Autorentätigkeit fließt viel Idealismus mit ein, denn einen Ertrag aus ihren Büchern konnte sie bislang nicht erwirtschaften. "Als unbekannte Autorin ist das sehr schwer. Es ist kaum möglich, einen Verlag zu finden, der Bücher von neuen Autoren ohne Publikations-Zuschuss herausbringt", bedauert Berg. Seit April 2018 arbeitet sie nun als Aushilfe in der SRH Neckargemünd. Dort begann sie im September 2020 zudem eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin.

Das E-Book "Wo Anders" ist in allen Online-Büchershops erhältlich. Und vielleicht auch bald der Krimi "Mühlen-Trauma".