Das Gebäude in der Hauptstraße 75 in Bargen wird ab Oktober wieder Flüchtlinge, diesmal im Rahmen der Anschlussunterbringung, beherbergen. Foto: Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. (tw/kel) Mit der Anmietung der früheren Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Bargen will die Kommune das Problem der Anschlussunterbringung lösen. Im Gebäude Hauptstraße 75, in dem der Rhein-Neckar-Kreis zeitweise knapp 60 Personen untergebracht hatte, will die Gemeinde bis zu 32 Menschen einquartieren. Die reduzierte Belegung ist unterschiedlichen Kriterien für Gemeinschafts- und Anschlussunterbringung geschuldet. Anfang Oktober sollen die ersten neuen Bewohner einziehen.

Etwa ein Jahr lang stand das Mehrfamilienhaus leer - während das Rathaus händeringend nach Wohnraum für die ihr zugewiesenen Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung suchte. Die Kommune selbst verfügte längst über keine eigenen freien Wohnflächen mehr. Nun wurde ein Deal nach dem Beispiel Neckarbischofsheim ausgehandelt: Dort wechselte eine zunächst als Gemeinschaftsunterkunft genutzte Fabrikhalle vor einigen Wochen in die Ägide der Stadt.

Bürgermeister Wolfgang Jürriens erstattete jetzt dem Gemeinderat Bericht über die Abläufe. Demnach hat die Bürgervertretung bereits im Juli dem Untermietvertrag mit dem Landkreis in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt. Der Mietvertrag laufe zunächst bis zum 8. Oktober 2024, erläuterte Jürriens.

In diesem Rahmen beschäftigte sich das Gremium auch mit dem Erlass der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Die Anschlussunterbringung soll in der Hauptstraße 75 danach nicht im Rahmen von zu schließenden Mietverträgen stattfinden. Die Flüchtlinge werden per Verfügung der Gemeinde eingewiesen. In dem Gebäude stehen in fünf Wohnungen 576 Quadratmeter an Wohnfläche zur Verfügung. Die Kosten für die Unterkunft soll im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete festgesetzt werden, hieß es. Dies betrage aktuell 7,70 Euro pro Quadratmeter, erläuterte Jürriens. Dazu kommt eine Nebenkostenpauschale für Heizung, Strom, Wasser usw. von 93,90 Euro pro Person, die im Rahmen der Unterbringung erhoben werden soll. Diese Beträge gelten dann auch für andere Gebäude, in denen die Gemeinde Obdachlose oder Flüchtlinge einweist.

Gemeinderat Klaus Vierling wollte wissen, wer bei Schäden in den Wohnungen für die Kosten aufkommen muss. Hier stellte der Bürgermeister klar, dass dies zunächst durch die Verursacher zu geschehen habe. Mit der Belegung in der Hauptstraße 75 werde wieder ein Unterbringungsbrennpunkt geschaffen, stellte Gemeinderätin Doris Heilig fest. Dies könne sie nicht gutheißen, zumal auf dem Grundstück so gut wie keine Außenflächen zur Verfügung stünden. Bei einer Gegenstimme votierte das Gremium für den Erlass der Satzung mit Festlegung der Beträge.