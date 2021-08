Helmstadt-Bargen. (bju) Eigentlich gäbe es an diesem dritten Mittwoch im August im kleinen Kraichgaudorf kein Durchkommen. Bei meist heiterem Sommerwetter würden sich bis zu 10.000 Menschen durch die Helmstadter Gassen schieben, immer wieder einen Stopp einlegen, um bei einem der zahlreichen fliegenden Händler ihren Blick über die Waren schweifen zu lassen. Nützliches, Kurioses und Unnützes würde gekauft werden. Zwischendurch ein Wiedersehen mit alten Freunden bei Wein, Musik und regionalen Leckereien.

Doch wie bereits im vergangenen Jahr musste der "Helmschder Sauerkrautmarkt" abgesagt werden. Trotzdem konnte man am Helmstadter Nationalfeiertag auch in diesem Jahr ein Stück des Erntemarkts genießen. Der örtliche Heimatverein hatte sich erneut ins Zeug gelegt und bot auf Bestellung Rippchen mit Sauerkraut und Brot an. Während man 2020 aufgrund der Corona-Bedingungen sogar einen Lieferservice anbieten musste, konnten die Leckereien nun ohne Weiteres abgeholt werden.

Im alten Schulhaus in der Küche der Landfrauen halten Vanessa Schnobrich, Johanna Hoffmann, Marco Keller und Wolfgang Engelhardt an diesem Mittwoch die Fahnen hoch, versorgen die Bevölkerung nicht nur mit bestelltem Herzhaften, sondern sorgen auch noch für Nachschub für die Ahnungslosen, die plötzlich Appetit auf ihren "Sauerkrautmarkt" bekommen. "Einige haben davon nichts gewusst oder erst beim Kuchenkauf bei den Landfrauen auf dem Schulhof von den Rippchen erfahren", weiß Engelhardt. Rund 230 bis 240 Portionen werden es wohl am Ende sein, die teilweise auch in Großbestellungen mit 16 Rippchen rausgehen. "Einige Familien feiern ihren eigenen Sauerkrautmarkt in der Garage", sagt das Vorstandsmitglied des Heimatvereins und lächelt dabei. Und auch die eine oder andere Firma würde zum Abend hin ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das "Nationalgericht" gönnen.

Weiterhin geheimnisumwoben bleibt die Rezeptur des Sauerkrauts. "Das Kraut, diverse Gewürze und…", mehr wird von dem eingespielten Küchenquartett nicht verraten. Engelhardt habe sogar seinen Urlaub für den Verkauf der Rippchen unterbrochen und fährt am nächsten Tag mit der Bahn zurück in den Norden. "Aber das hatte ich auch so eingeplant und mache ich gerne."

Immer wieder kommt Klaus Reinmuth in die Küche gelaufen, der am Eingang für die Kasse verantwortlich ist und die Kundschaft begrüßt. Da wird abgehakt und geschaut, ob die richtige Bestellung zur richtigen Zeit abgeholt wird. "Es läuft hier rund bei uns", ist sich das fünfköpfige Team einig, das sichtlich Freude hat, den "Helmschder Nationalfeiertag" auf diese Art zu huldigen. Dennoch wünschen sie sich für 2022 wieder Normalität für den dritten Mittwoch im August.

Nicht nur innerhalb des Vereins klappt alles, sondern auch zwischen den Vereinen bei diesem "Sauerkrautmarkt to go", denn den Verkaufserlös der 25 Torten und Kuchen der Landfrauen bekommt der Heimatverein. Die süßen Stücke waren übrigens schon weit vor Kaffeezeit ausverkauft.