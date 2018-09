Helmstadt-Bargen. (z) Die Glasfaser kann kommen: Nach einer Fristverlängerung und einem Schlussspurt bei den Vertragsabschlüssen hat die Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV) das selbst gesetzte Ziel erreicht. Mit 745 Vorverträgen (35 mehr als verlangt) im Rücken will das Unternehmen in Helmstadt, Bargen und Flinsbach für den schnellen Internetanschluss sorgen. BBV wird nach eigenen Angaben rund 2,5 Millionen Euro in den Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes investieren. Mit den Feinplanungen, für die vier bis fünf Monate veranschlagt sind, soll jetzt begonnen werden, anschließend erfolgt die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten. Die nötigen Finanzmittel bringt die BBV mit Partnern aus der Privatwirtschaft auf. "Daher entstehen der Kommune und den Steuerzahlern keine Kosten", betonte Arno Maruszczyk, Leiter der BBV-Öffentlichkeitsarbeit.

"Im Namen der Gemeinde Helmstadt-Bargen bedanke ich mich bei unseren vielen engagierten Bürgern sowie den Vereinen", erklärte Bürgermeister Wolfgang Jürriens. "Sie alle haben einen wichtigen Beitrag für das Erreichen des Ziels Glasfaser geleistet. Dies ist zugleich ein sehr positives Signal für den besonderen Zusammenhalt in unserer Kommune. Die Glasfaser ist für die Zukunft von Helmstadt-Bargen als Wohn- und Wirtschaftsstandort im Wettbewerb mit anderen Kommunen in unserer Region extrem bedeutsam und wird uns sicher weiteren Aufschwung bringen."

"Wenn alle an einem Strang ziehen, lassen sich auch sehr große Ziele erreichen. Helmstadt-Bargen hat seine Chance genutzt und sich überzeugend für die Glasfaser entschieden. Im Rahmen der Verlängerung der Vermarktung gingen in den beiden vergangenen Wochen sogar mehr als die benötigten 75 Verträge bei uns ein. Wir möchten uns daher für das unserem Unternehmen seitens Bürgermeister Jürriens und der vielen Bürgerinnen und Bürger entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken und wollen zügig mit den für den Ausbau notwendigen Vorarbeiten beginnen", betonte Maruszczyk für die BBV.