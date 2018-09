Helmstadt-Bargen. (tw) Der Geräuschpegel an den Gemeindestraßen, vor allem aber entlang der Bundesstraße B292 stand im Mittelpunkt der Erläuterungen zum Lärmschutzplan in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Detailliert stellte Diplom-Ingenieur Frank Rogner vom Karlsruher Büro Köhler & Leutwein die Lärmkartierung für die Gemeinde vor.

Während insgesamt keine Überschreitungen der Immissionswerte, die gesundheitsgefährdend sein können, festgestellt wurden, sind Folgewirkungen im Rahmen des Ausbaus der B292 zu erwarten. Insbesondere im südlichen Bereich der jetzigen Trassenführung der Bundesstraße liegen Gebäude mit 30 bis 40 Bewohnern in einem Bereich mit über 65 Dezibel, aber noch unter 70 dB(A) die bei Tage als Durchschnittswert ermittelt wurden.

Der größte Teil Helmstadts liege relativ ruhig, resümierte Rogner aus dem Zahlenwerk. Er verwies darauf, dass Lärm nicht gemessen, sondern berechnet werde. Spezifische Emissionen der Kraftfahrzeuge, die durchschnittliche tägliche Verkehrslast, die Schallausbreitung, Reflexionsflächen an Gebäuden, Wetterverhältnisse und weitere Daten fließen dabei in ein europaweit einheitliches Berechnungsverfahren ein. Aus der Analyse der Lärmsituation würden dann Maßnahmen und Strategien erarbeitet, die Lärm vermindern oder zumindest nicht weiter ansteigen lassen.

Vor der Berechnung wurden das Verkehrsaufkommen der Bundesstraße gezählt. Rund 15.000 Fahrzeuge mit einem relativ großen Anteil an Schwerlastverkehr ziehen danach täglich am Kraichgaudorf vorbei. Konkrete Vorschläge aus dem Gutachten gibt es zunächst nicht. Neue Straßenbeläge könnten aber eine Verringerung der Lärmbelastung um bis zu zwei Dezibel bewirken. Soweit noch nicht geschehen, können die Bewohner der betroffenen Häuser prüfen, ob die Bezuschussung von Lärmschutzfenstern möglich ist.

Bürgermeister Wolfgang Jürriens sieht in dem Gutachten ein Fundament für die Argumentation beim weiteren Ausbau der B292. Gemeinderat Werner Ullrich sieht auch den Lärmschutz des nördlichen Bereichs der an Helmstadt vorbeiführenden Bundesstraße nicht optimal gelungen. Hier müsse beim Ausbau nachgebessert werden. Die Frage von Gemeinderat Johannes Roß, ob aus der festgestellten Belastung im Bereich der Siedlung "Vier Morgen" Verpflichtungen des Straßenträgers abgeleitet werden könnten, wurde verneint. Bei der festgestellten Belastung des Bestandes kämen nur freiwillige Leistungen in Betracht, so Rogner. Bei wesentlichen Änderungen oder dem Neuausbau gelten jedoch niedrigere Werte, die hier zum Tragen kommen würden und Lärmschutzmaßnahmen nach sich zögen.

Das Thema Flüsterasphalt wurde von Sebastian Stadler und Werner Ullrich angesprochen. Rogner erläuterte den Unterschied von feinen, leisen Belägen und dem deutlich teureren, wartungsintensiven und offenporigen "Flüsterasphalt". Letzterer komme eher für Autobahnen mit höheren Geschwindigkeiten in Betracht. Entlang Helmstadt gelte aber bereits eine Tempobeschränkung von 70 Stundenkilometern. Hier reiche der "normale" feine Asphalt als Deckschicht zur Geräuschminderung aus.