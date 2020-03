Sinsheim. (tk/zg) Filet, Tatar und Kaviar von der Forelle, Gurken-Senfrelish und Dillcreme. Kopfsalatsüppchen und Geflügelleber. Brust und Keule von der Taube, Linsen und Sauerrahm. Kalbsfilet im Ochsenschwanzmantel, Kraichgauer Feldfrüchte. Ziegenkäseravioli, Salbeibutter und Babyspinat. Warme Apfeltarte, Karamell-Royale und Zimteis.

So liest sich das Gedeck des vorläufigen Höhepunkts der Landesheimattage in Sinsheim, "Baden-Württemberg kulinarisch", veranstaltet kurz vor der Absage sämtlicher städtischer Veranstaltungen. Vor der spektakulären Kulisse alter Sportwagen der Ausstellung "Mythos Alfa Romeo" in der neuen Halle 3 am Technik-Museum kochte Ausnahmekoch Harald Wohlfahrt. 25 Mal holte der Schwarzwälder, Jahrgang 1955, als Küchenchef der "Schwarzwaldstube" nicht einen, nicht zwei, sondern drei Michelin-Sterne. Die New York Times zählt ihn zu den zehn Besten der Welt in seiner Zunft.

In Sinsheim, so sagt man, sei die Veranstaltung mit ihm und Star-Sommelière Natalie Lumpp schneller ausverkauft als bekannt gemacht gewesen. Der Preis fürs Sechsgänge-Menue, zuzüglich der Weine, lag bei knapp 80 Euro – gemessen am Gebotenen, war das ein Schnäppchen, in dessen Genuss an edel gedeckten Tischen 300 Gäste kamen. Auf höchstem Niveau arbeitete Wohlfahrt mit dem Team von Museums-Küchenchef David Eiermann und Sous-Chef Johannes Schuldt.

Die Kulisse der Ausstellung „Mythos Alfa Romeo“ im Technik-Museum. Fotos: Technik-Museu

Sie und ein 30-köpfiges Gastronomie-Team, gedresst in modernem Schwarz und unter der Leitung von Waseem Imtiaz, servierten an diesem Abend über 1800 Gerichte. Wohlfahrt und Eiermann hätten schon früher das Vergnügen gehabt, gemeinsam zu kochen. Sofort habe sich der 65-Jährige bereit erklärt, bei dem Event mitzumachen.

Weinexpertin Lumpp begleitete die Gäste mit Weinen durch den Abend. Dazu gehörten unter anderem ein 2018er Cabernet Blanc vom Ökoweingut Stutz aus Heilbronn oder eine Traminer Auslese vom Weingut Fürst Hohenlohe. Den Weg aus dem Sinsheimer Umland in diese Höhen schaffte Winzer Tobias Nägele aus Weiler mit seinem 2018er Weißburgunder. Bierfreunde stießen mit dem "Sinsemer 2020 Helles" von Heidelberger an.

Applaus für die "Performance" gab es zum Abschluss. Museumspräsident Hermann Layher sagte selbstbewusst, dass man ein Gourmet-Menü inmitten historischer Alfa Romeo "nur bei uns im Museum" erleben könne, womit er nicht ganz unrecht hat. Susanne Rieder vom Technik-Museum hofft auf ein "Baden-Württemberg kulinarisch 2021".