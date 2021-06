Manuela Martin-Dambach in ihrem Salon in Forchtenberg. Die Friseurmeisterin ärgert sich darüber, dass Kleinbetriebe bei der Rückzahlung der Corona-Soforthilfe anders behandelt werden als große Konzerne. Foto: privat

Heilbronn. (RNZ) Die Corona-Pandemie bestimmt seit über einem Jahr das Leben in Deutschland. Nicht alle politischen Entscheidungen treffen dabei auf Verständnis. Denn die Ausnahmesituation rückt auch viele Bereiche in den Fokus, in denen schon zuvor politischer Handlungsbedarf bestand. Bei der Handwerkskammer Heilbronn-Franken beispielsweise klagen kleine und mittelständische Handwerksbetriebe vermehrt darüber, dass ihre Belange nicht mehr wahrgenommen würden. Ein Beispiel dafür ist die Soforthilfe, die das Land vor rund einem Jahr von April bis Juli 2020 zur Verfügung stellte.

Schnell und unkompliziert sollten Betriebe finanziell unterstützt werden, die von den Auswirkungen der Pandemie betroffen waren. Doch von den vollmundigen Versprechen ist in vielen Betrieben nicht mehr viel geblieben. "Die Hilfen mussten inzwischen von vielen Handwerkern zurückgezahlt werden", berichtet Monika Dietrich, Leiterin der Abteilung Unternehmensberatung bei der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Denn besonders Betriebe, die im Lockdown schließen mussten, waren danach bemüht, das zu kompensieren. Das rächt sich nun.

"Die Nachfrage der Kunden war etwa bei Friseuren entsprechend groß. Damit haben sie aber den Liquiditätsengpass, der sie als Empfänger der Soforthilfe berechtigt hat, oft wieder ausgeglichen", erklärt Dietrich. Die Rückzahlungen sind zwar berechtigt, aber sie fühlen sich für viele Handwerker ungerecht an. "Denn wer mehr gearbeitet hat, um die Verluste des Lockdowns zu kompensieren, wird dafür nicht belohnt, sondern verliert die Unterstützung", fasst Dietrich die Stimmung zusammen.

So erging es auch Friseurmeisterin Manuela Martin-Dambach, die ihren Salon in Forchtenberg (Hohenlohekreis) 2018 von ihrer Mutter übernommen hat. Ihre 9000 Euro Soforthilfe aus dem Jahr 2020 muss sie komplett zurückerstatten. "Nicht mal die Fixkosten oder den Unternehmerlohn kann ich anrechnen", klagt die 39-Jährige. Die sechs Wochen, die ihr Salon im Frühjahr 2020 geschlossen war, finanziert sie damit aus eigener Tasche. "Natürlich waren wir nach der Wiedereröffnung erst einmal mehr als ausgelastet", erinnert sie sich.

Nach etwa zwei Monaten normalisierte sich die Nachfrage aber wieder. Dabei ärgert sie weniger die Rückzahlung selbst als vielmehr die Ungerechtigkeit im Vergleich zu großen Unternehmen. "Im Nachhinein wäre es natürlich besser gewesen, den Umsatz mehr zu verteilen. Aber welcher Handwerker macht das schon?" fragt sie.

Ganz anders sei das zum Teil in der Industrie, wo so gearbeitet werden könne, dass man bestmöglich von den staatlichen Hilfen profitiere. Auch dank Kurzarbeit verzeichneten diese Unternehmen jetzt Gewinne – Rückzahlungen müssen sie dagegen nicht befürchten. "Das passt doch nicht zusammen. Da kommt das Geld bei den Falschen an", findet die Friseurmeisterin. Die vielen Versprechungen hätten sich meist in Luft aufgelöst.

Auch Kammerpräsident Ulrich Bopp kritisiert das zunehmende Ungleichgewicht der politischen Maßnahmen. "Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass Großkonzerne, die Subventionen in Milliardenhöhe erhalten, jetzt Rekordgewinne erzielen, Boni auszahlen und Dividenden ausschütten können, aber keinen Cent an den Staat zurückzahlen müssen", sagt Bopp. Sicher sei das alles legitim. "Aber ist das moralisch gegenüber Klein- und Kleinstbetrieben noch vertretbar?", fragt er.

Es sei, meint Bopp, "nicht vermittelbar", dass das System der staatlichen Hilfen, für die sich die Politik gerne selbst auf die Schulter klopfe und großzügig Schuldenberge in Kauf nehme, so unterschiedlich ausgelegt und praktiziert werde. "Von kleinen Friseurbetrieben werden Hilfen zurückgefordert, wenn sie trotz Schließung wieder Gewinn gemacht haben – meist nur dank Mehrarbeit und großem Einsatz, auch von Eigenkapital, um an ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festzuhalten", kritisiert Bopp.

Hier müsse die Politik dringend handeln. "Es kann nicht sein, dass die kleinen und mittleren Betriebe am Ende unverschuldet die Verlierer dieser Krise sind", sagt Bopp, der als Maurermeister die Lage von Klein- und Mittelstandsbetriebe aus eigener Sicht bestens kennt.