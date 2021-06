Am vergangenen Wochenende war am Badesee Ehmetsklinge viel los. Foto: 7aktuell

Heilbronn. (guz) Von "kriegsähnlichen Zuständen" am Badesee Ehmetsklinge hat Zaberfelds Bürgermeisterin Diana Kunz nach dem zurückliegenden Sonntag gesprochen. Weil alle 1500 Parkplätze belegt waren, wurde der Zugang zum Gelände am Nachmittag gesperrt. Das hielt viele aber nicht davon ab, sich trotzdem zum See durchzuschlagen und Absperrbarken zur Seite zu räumen.

Einige seien "komplett uneinsichtig und egoistisch" gewesen, berichtet Kunz, und wegen des Rückstaus sei es auf der Zubringerstraße zu gefährlichen Situationen gekommen. 200 Strafzettel wurden gegen Falschparker verhängt. Die Situation drohte zu eskalieren. Schließen will Kunz den See vorerst dennoch nicht, weil er unter der Woche vor allem von den Zaberfeldern genutzt werde.

Landrat Detlef Piepenburg und Polizeipräsident Hans Becker hätten bereits Unterstützung signalisiert, sagt die Bürgermeisterin, die dafür kämpfen will, dass der See zugänglich bleibt – aber nicht unter solchen Umständen.