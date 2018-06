Heilbronn. (rnz) Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) hat am zweiten Kommunalgipfel zur Luftreinhaltung in Berlin mit der Bundeskanzlerin teilgenommen. Bei diesem Arbeitsgespräch haben sich die Vertreter des Bundes, der Länder und der Kommunen auf Eckpunkte eines Sofortprogramms für saubere Luft verständigt. "Nach dem zweiten Arbeitsgespräch zur Luftreinhaltung im Bundeskanzleramt sehen die Kommunen klarer", so Mergel in einem ersten Fazit.

Auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten sich Vertreter von Bund und Ländern mit den Oberbürgermeistern der von zu hohen Stickoxiden betroffenen Städte auf Leitlinien für die Förderung kommunaler Maßnahmen geeinigt. "Die Runde war zwar ein zweiter Schritt in die richtige Richtung, aber wir sind noch längst nicht am Ziel, um die Schadstoffbelastung in den Kommunen rasch und dauerhaft senken zu können", betont Mergel. Für Anfang kommenden Jahres ist eine dritte Runde geplant, zu der auch Vertreter der Automobilindustrie eingeladen werden sollen. Die Vertreter des Bundes, der Länder und der Kommunen haben sich auf Eckpunkte eines "Sofortprogramms saubere Luft 2017 - 2020" der Bundesregierung zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten verständigt.

Wenngleich der Bund keine Blaue Plakette einführen wolle, sei dies mit Blick auf mögliche Gerichtsurteile für das Land und die Kommunen eine letzte Option, falls eine Stickoxidreduzierung mit anderen Maßnahmen nicht rasch zu erreichen sei, betont Mergel.

Das in Berlin verabschiedete Eckpunkte-Programm umfasst unter anderem die Elektrifizierung des urbanen Wirtschaftsverkehrs, die Nachrüstung von Diesel-Bussen, die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, die Elektrifizierung von Busflotten im ÖPNV und die Förderung der Ladeinfrastruktur für die beschafften Elektrofahrzeuge.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren geplanten Maßnahmen, die wir nach dem Auftakt der Gesprächsrunde im Bundeskanzleramt mit Vertretern der Bundesministerien, der Länder und der Kommunen im September nach Berlin gemeldet haben, richtig liegen. Was wir jedoch jetzt brauchen, ist eine hohe, schnelle und unbürokratische Förderung, um die Grenzwerte für Stickoxide dauerhaft einhalten zu können", drückt Mergel aufs Tempo.

Neben der raschen Umrüstung von Stadtbussen und der Neubeschaffung von Bussen, der Stärkung der E-Mobilität im ÖPNV und des Ausbaus der Radwege sollen vor allem die Digitalisierung der Verkehrssysteme in Angriff genommen werden, um den Verkehrsfluss im Stadtgebiet zu optimieren.

Denn es bleibe selbstverständlich weiterhin die Devise der Stadt Heilbronn, in erster Linie die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig flächendeckende Fahrverbote möglichst zu vermeiden, bekräftigt Mergel.