Heilbronn. "Warum erst jetzt?" lautete die rhetorische Frage von Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, als er bei der letzten Sitzung des Gemeinderates in 2021 die Drucksache 351 aufrief: "Gesellschaftsrechtliche Verschmelzung der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH und der Klinik Löwenstein gGmbH". Denn auch "gefühlt" haben die beiden Kliniken sowieso zusammengehört. Ihre bis dato unterschiedliche Gesellschaftsform sollte dann aber doch nicht in der anschließenden Diskussion eine Rolle spielen.

Die Klinik in Löwenstein, Fachklinik für Lungenkrankheiten, ist als eine "gGmbH" ("gemeinnützige" GmbH) nicht an die Tarife beziehungsweise Gehälter gebunden wie die SLK-Kliniken. Das hatte in Löwenstein dazu geführt, dass, wie in der Sitzung dann auch thematisiert, beispielsweise Physiotherapeuten oder auch Reinigungskräfte anders beziehungsweise schlechter bezahlt wurden – dies auch aufgrund eines besonderen Konstrukts einer Tochtergesellschaft, der "Service GmbH". Das sprach SPD-Fraktionsvorsitzender Rainer Hinderer auch explizit an.

Hintergrund Jährlich werden in den vier Standorten der SLK-Kliniken (ohne Klinik Löwenstein) rund 70.000 Patienten stationär und mehr als 170.000 Patienten ambulant behandelt. Die Häuser verfügen zusammen über mehr als 1400 Betten und beschäftigen mehr als 4200 Mitarbeiter, wobei es im SLK-Klinikverbund insgesamt 5612 Beschäftigte gibt. Damit sind die SLK-Kliniken einer der größten Arbeitgeber der Region. Sie weisen zur Zeit darauf hin, dass sich diese Zahlen wegen der Corona-Pandemie nicht exakt darstellen lassen. Laut Geschäftsbericht vom Sommer 2020 (für 2019) weist die Bilanz einen Überschuss von 3,8 Millionen Euro aus, die Krankenhäuser "Am Plattenwald" und "Am Gesundbrunnen" hatten 7,5 Millionen Euro erwirtschaftet. (bfk)

Damit ist jetzt aber Schluss. Für die Entlohnung von Pflege- und Hilfskräften gibt es derzeit auch aufgrund Corona eine Sensibilisierung. Die Angleichung der Tarife hatte SLK-Geschäftsführer Thomas Weber schon tags zuvor vor dem Kreistag betont, als dieses Gremium seine Zustimmung zur Verschmelzung gab.

Zur Erinnerung: Erst 2001 wurden die Kliniken des Stadt- und Landkreises – Gesundbrunnen in Heilbronn und Plattenwald in Bad Friedrichshall – verschmolzen. Die Klinik Löwenstein wurde 2007 als 100-prozentige Tochtergesellschaft in den Klinikverbund aufgenommen. So gesehen war die jetzige gesellschaftliche Verschmelzung als der logische "letzte Akt" auch unstrittig. Mit dem Beschluss "wächst zusammen, was zusammengehört", zitierte Stadträtin Verena Schmidt (CDU) den Sozialdemokraten Willy Brandt.

Susanne Bay (Grüne) lobte den Zeitpunkt, fügte aber auch hinzu, dass sich durch die Verschmelzung an den Risiken nichts ändern werde. Malte Höch (Freie Wähler) lobte ebenfalls die Vereinigung der "gewachsenen Strukturen" in ihrer "einmaligen Beständigkeit" und erinnerte daran, welche Schwierigkeiten kleinere Standorte haben. In die gleiche Kerbe schlug auch Gottfried Friz (FDP): Löwenstein sei "schon einmal abgeschrieben gewesen". Peter Wanner (Linke) sprach aber auch die "Daumenschrauben der Politik" für das Gesundheitswesen (sprich: Fallpauschalen) und den Kostendruck an, dieser werde an die Beschäftigten weitergegeben.

Das wirtschaftliche Ergebnis der SLK-Kliniken wird der Zusammenschluss mit Sicherheit verändern. Ebenso wie auch die Personalstruktur, vor allem auf der Führungsebene. Die ist auch mit dem Ziel verbunden, wirtschaftlich positive Effekte zu haben, beispielsweise auf einen eigenen Geschäftsführer zugunsten eines kaufmännischen Direktors zu verzichten. Wesentlicher noch dürfte es sein, dass die Tatsache nun außer Kraft gesetzt ist, nachdem die Klinik Löwenstein wegen ihrer geringen Größe auch geringe Ansprüche an Förderungen hatte, beziehungsweise "Mindestmengen" bei Behandlungen nicht erfüllte. Dadurch seien jährlich mehrere 100.000 Euro "nicht realisiert" worden.

Über die weiteren finanziellen Auswirkungen der Verschmelzung ist in der zentimeterdicken Drucksache nicht viel nachzulesen, nur noch, dass in die Jahresabschlüsse künftig alle drei Standorte einfließen werden. Dies aber "mit einer eigenen Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt". Aktuell hält die Klinik Löwenstein noch ein Darlehen der SLK-Kliniken über zwei Millionen Euro. Weitere Vorteile verspricht man sich generell durch höhere Rabatte im Materialeinkauf oder beim Kauf von Software. Intern lassen sich die Ergebnisse der einzelnen Kliniken nicht untereinander ausgleichen, Weber aber ist gewieft genug, die Interessen der SLK-Kliniken so zu beherrschen und darzustellen, dass sich die Verschmelzung in jedem Fall rechnen wird.