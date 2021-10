Wie auf diesem Bild ist auch in Weinsberg ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Symbolfoto: Wolfsmanagement Sh/dpa

Heilbronn. (zg/guz) Vier Jahre nach der letzten sicheren Bestätigung ist im Landkreis Heilbronn wieder ein Wolf nachgewiesen worden. Laut Mitteilung des Landratsamtes war bereits am 10. Oktober ein Fotofallenbild mit Verdacht auf Wolfssichtung gemeldet und zur Bearbeitung an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) weitergeleitet worden. Diese hat das aufgenommene Bild inzwischen als sicheren Nachweis bewertet.

Ohne genetisches Material, beispielsweise Kot oder Abstriche an gerissenen Tieren, lässt sich derzeit jedoch keine Aussage über das Geschlecht oder gar die Herkunft des Wolfes treffen. Alleine auf Grundlage von Foto- oder Filmaufnahmen ist eine Individualisierung nicht möglich. Auch ob sich der Wolf noch in der Region aufhält oder auf der Suche nach einem Revier weitergezogen ist, ist nicht bekannt. Wölfe können innerhalb kurzer Zeit große Strecken zurücklegen, und zwar bis zu 70 Kilometer am Tag. Der in die Fotofalle gegangene Wolf könnte also längst wieder in einer anderen Region sein. "Die sind unglaublich mobil", sagt Julia Meny, Wildtierbeauftragte des Landkreises Heilbronn, und betont, dass die Aufnahme aus Weinsberg absolut nichts Ungewöhnliches sei. Seit geraumer Zeit würden in Baden-Württemberg regelmäßig Wölfe gesichtet. Bislang waren die Tiere immer auf der Durchreise, weil auf der Suche nach geeigneten Lebensräumen, die sie im Kraichgau wohl kaum finden. Nur falls sich die Sichtungen in den nächsten Tagen und Wochen in der Region häufen sollten, könne man überlegen, nach genetischem Material zu suchen, sagt Meny. Sie hat jedoch Forstarbeiter und Jäger über die Sichtung informiert und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Auch die Straßenmeistereien sind involviert, da durchstreifende Tiere mitunter auch dem Straßenverkehr zum Opfer fallen.

Die jüngste Sichtung eines Wolfes in Baden-Württemberg vor den Aufnahmen in Weinsberg datiert auf den 13. September, als in Todtnau (Landkreis Lörrach) ein Wolf ebenfalls in eine Fotofalle getappt war. Der letzte genetische Nachweis gelang einen Tag davor in Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt). Das dort festgestellte und vermutlich sesshaft gewordene Tier wird dem "Schneverdinger Rudel" zugeordnet, das sein Revier eigentlich in Niedersachsen hat. Im Kraichgau war zuletzt am frühen Nachmittag des 25. Dezember 2020 ein Wolf im Sinsheimer Stadtteil Rohrbach von der automatischen Wildkamera eines Jägers aufgenommen worden. Seither sind von dort keine weiteren Sichtungen bekannt geworden.

Das Landratsamt und die FVA betonen, dass Wölfe keine Gefahr für den Menschen darstellen und der Besuch im Wald deshalb auch weiterhin gefahrlos möglich ist. Auch Meny betont, dass es in Baden-Württemberg noch nie Wolfsübergriffe auf Menschen gegeben habe. Derzeit sind drei sesshafte, männliche Einzeltiere in Baden-Württemberg nachgewiesen. Diese halten sich vorwiegend im Nordschwarzwald, Südschwarzwald und Odenwald auf. In diesen Bereichen sind so genannte Fördergebiete ausgewiesen, in denen das Umweltministerium des Landes Herdenschutzmaßnahmen finanziell unterstützt. Das Fördergebiet Wolfsprävention Odenwald umfasst auch Städte und Gemeinden im Landkreis Heilbronn. Als Grenzen dieses Fördergebiets sind die klar erkennbaren Landmarken der Autobahnen 6 im Süden und 81 im Osten festgelegt. Sowohl innerhalb als auch außerhalb dieser Fördergebiete erhalten Nutztierhaltende derzeit im Falle eines Wolfsübergriffs auf Weidetiere Ausgleichszahlungen für gerissene oder verendete Nutztiere.

Weil die Debatte um die Rückkehr der großen Beutegreifer teilweise sehr emotional geführt wird, begleitet der Arbeitsbereich "Luchs & Wolf" der FVA die Diskussion mit einer fundierten und neutralen Datengrundlage. Dazu übt die Arbeitsgruppe ein landesweites Monitoring von Luchs und Wolf sowie die offizielle Herdenschutzberatung für Tierhalter in Baden-Württemberg aus.

Info: Wer eine Beobachtung melden möchte oder sonstige Fragen zu diesem Thema hat, kann sich an direkt an die FVA, Telefon 0761 / 40180, www.fva-bw.de, oder an Julia Meny wenden: Telefon 07131 / 9942553, E-Mail: J.Meny@landratsamt-heilbronn.de