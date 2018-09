Heilbronn. (guz) Die Bundesgartenschau 2019 soll "in der sichersten Großstadt Baden-Württembergs" stattfinden. Bislang liegt Heilbronn landesweit auf Platz 2, aber bis in zwei Jahren will Hans Becker dafür gesorgt haben, dass die Käthchenstadt auf Platz eins steht. Und das obwohl dem Heilbronner Polizeipräsidium rund 70 Beamte fehlen und auch die räumlichen Verhältnisse mit über das gesamte Stadtgebiet verteilten Büros nicht ideal sind. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das der neue Polizeipräsident Becker bei seiner Einsetzungsfeier am Mittwoch in Brackenheim ausgab - verbunden mit der Aufforderung an das Land, die Raumsituation durch den Bau eines neuen Präsidiums in der Karlsstraße bald zu verbessern. Er wolle nicht nur den Spatenstich, sondern auch die Einweihung noch im aktiven Dienst miterleben, sagte der 59-jährige bisherige Vizepräsident des Heilbronner Polizeipräsidiums und langjährige Leiter der Polizeidirektion Mosbach.

Hintergrund Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn werden pro 100.000 Einwohnern knapp 4200 Straftaten registriert (Stand 2016), nur in Tuttlingen sind es weniger. Von den 1725 Beschäftigten (Stand Juli 2017) sind 1466 Schutz- und Kriminalpolizeibeamte und 259 Tarifbeschäftigte und Verwaltungsbeamte. Der Zuständigkeitsbereich ist mit 4407 Quadratkilometer Fläche etwa 1,7 mal so groß wie das Saarland und umfasst den Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie die Landkreise Hohenlohe, Main-Tauber und Neckar-Odenwald. Gegliedert ist das Präsidium in 313 Reviere mit insgesamt 30 Polizeiposten sowie in Verkehrspolizei und Kriminalpolizei. In den 108 Kommunen leben rund 842.000 Einwohner. Die Beamten bearbeiten jährlich etwa 35.000 Straftaten, 26.000 Verkehrsunfälle und 140.000 Notrufe. (guz)

Mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz in der Polizeiarbeit, die er von der Pike auf gelernt habe, sei Becker "allerbestens" als Nachfolger von Hartmut Grasmück geeignet, sagte Staatssekretär Martin Jäger. Becker habe zudem herausragende Fähigkeiten in der Personalführung und gewährleiste einen bruchlosen Übergang. "Ich denke, das trägt zu einer gewissen Beruhigung der Kollegen bei", so Jäger.

Aufbauen kann und will Becker auf die Leistungen von Hartmut Grasmück, der vier Jahren an der Spitze des flächenmäßig größten Polizeipräsidiums im Land stand und nun vor 150 Gästen feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Höchstes Fachwissen, ausgeprägte Sozialkompetenz und Geschick in der Personalführung bescheinigte Jäger dem scheidenden Polizeipräsidenten, der vor der Führungsposition in Heilbronn acht Jahre lang als Direktor des Landeskriminalamtes ranghöchster Kripo-Beamter Baden-Württembergs war. Als "Kriminalist durch und durch" könne Grasmück auf viele Erfolge zurückblicken, beispielsweise darauf, dass Heilbronn bei der Aufklärung von Wohnungseinbrüchen inzwischen landesweit die beste Quote (36 Prozent) vorweisen kann. "Sie waren der richtige Mann am richtigen Platz", lobte Wolf und ließ auch Grasmücks musikalisches Können und seine Fähigkeiten "als großer Vermittler" nicht unerwähnt.

Dank und Respekt zollten dem scheidenden Polizeipräsidenten auch Leitender Staatsanwalt Frank Rebmann und der Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg. Da sich der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums über vier Landkreise erstreckt, sprach Piepenburg auch im Namen seiner anwesenden Landratskollegen. Und erinnerte an seine erste Begegnung mit Grasmück. Damals gab es Pläne, das neu zu bildende Polizeipräsidium ins Landratsamt einzugliedern. "Nicht mit mir", das habe ihm Grasmück sofort klar gemacht, was der Zusammenarbeit aber offenbar nicht geschadet hat: Aus Grasmücks Initiative und Piepenburgs Unterstützung entstand der Förderverein für Kriminalitätsvorbeugung "Sicher im Heilbronner Land", dem inzwischen fast alle Landkreisgemeinden angehören und der zahlreiche Projekte unterstützt.

Als dessen 2. Vorsitzender wolle er auch im Ruhestand weiterarbeiten, versicherte Grasmück. "43 Jahre bei der Polizei. Die wirken!" sagte der 62-Jährige. Er dankte seiner Frau, seinen Weggefährten und seinen Kollegen für die Unterstützung während dieser Zeit, verschwieg aber auch nicht, dass sich das Präsidium in einer "personellen Talsohle" befinde. Das belaste, zumal die Polizei oft als eine der ersten staatlichen Institutionen mit Umbrüchen in der Gesellschaft konfrontiert werde und wieder stärkeren Rückhalt in der Bevölkerung brauche. "Die Umorganisation der Polizei war aus meiner Sicht der richtige Schritt", sagte der scheidende Polizeipräsident, und das Eis zwischen Badenern, Hohenlohern und Württembergern sei längst gebrochen.